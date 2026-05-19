19 de mayo de 2026 - 09:19

Menos costos en salud: Anmat redujo aranceles para el 75% de los importadores de medicamentos

El organismo oficializó nuevas tasas para trámites de productos médicos y alimentos. Va atado al valor FOB declarado.

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Archivo Los Andes
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) actualizó los aranceles de los servicios que brinda y modificó el esquema aplicado a los trámites de comercio exterior. Así, el nuevo esquema establece que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos abonarán menos que con el sistema anterior.

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La medida, formalizada en la disposición 2978/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, busca corregir diferencias con otros países de la región que generaban distorsiones y una sobredemanda de trámites en Argentina por parte de empresas que operan regionalmente.

Uno de los principales cambios es la implementación de un nuevo esquema para los trámites de comercio exterior, basado en un porcentaje fijo sobre el valor FOB (Free On Board de sus siglas en inglés) declarado de los productos importados.

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Anmat actualizó aranceles y redujo costos para el 75% de los importadores de medicamentos

Con el nuevo esquema, los aranceles de importación pasarán a calcularse como un porcentaje del valor FOB declarado, reemplazando las escalas fijas vigentes. Esto permitirá que la mayoría de las empresas pague menos y tenga mayor previsibilidad.

En medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones pagarán un 1,5%, cuando hasta ahora abonaban entre un 3% y un 5%, y las superiores a ese monto, un 1,25%.

En productos médicos, el corte será en $55 millones y, en alimentos, en $50 millones.

Además, se actualizaron los valores vigentes desde enero del año 2025 de las prácticas del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Deygmps) y del Instituto Nacional de Productos Médicos. Estos valores buscar estar en sintonía con los que la industria abona en otros países de la región.

"La actualización de aranceles fue trabajada junto con cámaras y representantes del sector, en el marco de un nuevo esquema arancelario que contribuirá al mejor funcionamiento de la Anmat, posibilitando una gestión más ágil y eficiente de los procesos, en beneficio de la salud pública", indicaron desde la entidad.

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