Alerta infarto: cómo actuar si estoy solo, en un país donde ocurren 100 por día y hay más hogares unipersonales

En Argentina se registran 100 infartos diarios , una cifra fuerte. A esto se suma un factor de riesgo extra: cada vez más personas viven solas y uno de cada cuatro hogares en el país es unipersonal. Saber cómo reconocer un infarto , mantener la calma y saber cómo actuar, son factores que se vuelven vitales para cuidar el corazón .

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Pero sobre todo, un especialista habla de evitar errores comunes que podrían costar la vida. El doctor Sergio Baratta, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Austral, ofreció una hoja de ruta para actuar con más seguridad y precisión. Bajo la premisa de que "el tiempo es corazón", la rapidez para pedir auxilio resulta determinante para minimizar las secuelas en un país que promedia los 40.000 episodios cardíacos al año.

Reconocer las señales es el primer paso. A diferencia de las escenas dramáticas del cine, el infarto no siempre se presenta con un colapso repentino.

En Argentina se registran 100 infartos diarios y cada vez más gente vive sola: cómo actuar ante la sospecha para minimizar los riesgos.

Lo más frecuente es un dolor, opresión o ardor en el pecho , que también puede irradiarse a la espalda, los hombros, los brazos, el cuello o la “boca del estómago”. “Puede comenzar de forma súbita —aunque también hacerlo de manera gradual— y persistir más de 10 a 15 minutos o reaparecer después de una pausa”, explica el especialista.

El infarto agudo de miocardio, sin embargo, no siempre se presenta de la misma manera. En las mujeres, con frecuencia aparece como dolor epigástrico o ardor parecido a una acidez, una sensación de malestar general difícil de precisar, o incluso como un cansancio súbito o una ansiedad inexplicable. También pueden registrarse desmayos, episodios de sudoración profusa o dolores que se confunden con una gastritis. A estos signos se suman falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos, palidez, eructos o incluso bostezos que, aunque no sean las alarmas clásicas, “no deben subestimarse”, en las categóricas palabras del especialista.

En ocasiones el componente emocional acompañante hace que se subestime el síntoma de la molestia precordial (es decir, el malestar localizado en el pecho, especialmente en la zona donde se proyecta el corazón). "No hay que olvidarse de que la mujer pierde la protección cardiovascular de los estrógenos luego de la menopausia y la enfermedad cardíaca es la causa más frecuente de mortalidad, muy por encima de las causas ginecológicas".

En los adultos mayores, mientras tanto, las señales pueden ser todavía más atípicas: “cambios bruscos en el estado general, como cuadros confusionales o delirium, apatía repentina, falta de apetito o una pérdida súbita de la funcionalidad habitual”, precisa el experto. Indicios, en fin, que muchas veces tardan en asociarse con un problema cardíaco, pero que pueden ser la forma en la que el corazón da su aviso.

Paso a paso: cómo actuar si creo que estoy sufriendo un infarto

Ante la sospecha de un ataque cardíaco, la velocidad de respuesta es el factor que define el pronóstico. El doctor Baratta detalla el protocolo esencial para optimizar cada segundo.

1. El llamado a emergencias que salva vidas

La prioridad absoluta es comunicarse con el sistema de emergencias:

Prioridad: lo primero es contactar a emergencias; recién después se debe avisar a familiares.

Precisión: describir los síntomas y dar la ubicación exacta.

Comunicación abierta: no cortar la llamada con el operador, es considerada una regla de oro. “No es raro que el operador permanezca en la línea monitoreando la evolución del cuadro. Si el dolor cambia o aparecen nuevos síntomas, hay que informarlo de inmediato”, señala el cardiólogo.

2. Logística de supervivencia: preparar el entorno

Mientras la ambulancia está en camino, el paciente (o quien lo acompañe) debe facilitar el acceso médico:

Accesibilidad: destrabar puertas y encender luces exteriores e interiores.

Posición de descanso: no permanecer de pie. Se recomienda estar semisentado o recostado con la cabeza elevada, posición que reduce la carga sobre el corazón y evita lesiones por posibles caídas.

Aprendé a prevenir un infarto de miocardio En Argentina se registran 100 infartos diarios y cada vez más gente vive sola: cómo actuar ante la sospecha para minimizar los riesgos.

Confort: aflojar ropa ajustada (corbatas, cinturones) Además, aconseja evitar esfuerzos, mantener el teléfono a mano y respirar de forma lenta y profunda.

3.Medicación: precauciones necesarias

Sobre la aspirina, el especialista aclara que puede ser útil si se sospecha un infarto y no hay contraindicaciones, pero idealmente debe tomarse bajo indicación médica. En ningún caso debe reemplazarse por otros analgésicos como ibuprofeno o diclofenac.

4. El arribo de los profesionales de emergencias

El equipo de Emergencias evalúa al paciente, realiza un electrocardiograma y puede iniciar tratamiento con oxígeno o fármacos según el caso. Luego, coordina el traslado a un centro con capacidad de reperfusión, como angioplastia o trombólisis.

“El sistema de Emergencias permite iniciar la evaluación precoz y acelerar el acceso al tratamiento adecuado”, destaca Baratta. Y refuerza: “Cuanto más se demora la atención, mayor es el daño irreversible; la oclusión prolongada de una arteria aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias graves e incluso la muerte”.

Errores comunes que no deben cometerse ante la sospecha de infarto

En un infarto, subraya el experto con énfasis, “cada segundo cuenta”. Para evitar daños irreversibles, arritmias graves o insuficiencia cardíaca, el médico pide desterrar estas conductas: