Anmat prohibió la comercialización de siete productos importados de limpieza e higiene

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de una serie de productos domisanitarios importados. La medida, oficializada mediante la disposición 2638/2026 , rige tanto para establecimientos físicos como para plataformas de venta digital.

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La investigación se originó tras consultas sobre la legitimidad de productos de origen extranjero promocionados en páginas web.

Tras tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) , se constató que los artículos no poseen registro sanitario ni datos que identifiquen a sus responsables de fabricación o importación en Argentina.

La disposición afecta a todos los lotes de los siguientes artículos, detectados con rótulos en inglés y sin la información obligatoria en español:

La autoridad sanitaria subrayó que la falta de registros impide verificar las condiciones de manufactura, así como la seguridad, eficacia y composición de los ingredientes utilizados.

Al presentar funciones de desinfección, estos productos podrían encuadrarse en categorías de Riesgo 1 o Riesgo 2, lo que exige controles estrictos que, en estos casos, no fueron cumplidos.

Además de la prohibición de venta, la ANMAT remitió los enlaces de comercialización detectados en la web al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para asegurar que cesen las ofertas.