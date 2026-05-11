11 de mayo de 2026 - 19:18

Anmat prohibió la comercialización de siete productos importados de limpieza e higiene

La medida alcanza a artículos para el mantenimiento de máquinas de afeitar y limpieza de cocinas que carecen de registros sanitarios.

Anmat prohibió la venta de productos importados de limpieza e higiene

Anmat prohibió la venta de productos importados de limpieza e higiene

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La medida alcanza a productos de limpieza para maquinas de afeitar

La medida alcanza a productos de limpieza para maquinas de afeitar

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de una serie de productos domisanitarios importados. La medida, oficializada mediante la disposición 2638/2026, rige tanto para establecimientos físicos como para plataformas de venta digital.

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La investigación se originó tras consultas sobre la legitimidad de productos de origen extranjero promocionados en páginas web.

Tras tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se constató que los artículos no poseen registro sanitario ni datos que identifiquen a sus responsables de fabricación o importación en Argentina.

Los productos alcanzados por la prohibición

La disposición afecta a todos los lotes de los siguientes artículos, detectados con rótulos en inglés y sin la información obligatoria en español:

  • JBL Professional blade spray 5 en 1: Limpiador y desinfectante para máquinas de afeitar.
  • BaByliss PRO ALL IN ONE CLIPPER SPRAY: Orientado al mantenimiento de máquinas de afeitar.
  • Wahl Blade Ice: Producto limpiador para máquinas de afeitar.
  • Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1: Desinfectante y limpiador para máquinas de afeitar.
  • GLASS COOK TOP CLEANER & POLISH de WEIMAN: Limpiador para cocinas de vitrocerámica.
  • COOK TOP CREAM de WEIMAN: Crema limpiadora para cocinas de vitrocerámica.
  • COOK TOP CLEANING KIT de WEIMAN: Kit de limpieza para cocinas de vitrocerámica.

Riesgos para la salud

La autoridad sanitaria subrayó que la falta de registros impide verificar las condiciones de manufactura, así como la seguridad, eficacia y composición de los ingredientes utilizados.

Al presentar funciones de desinfección, estos productos podrían encuadrarse en categorías de Riesgo 1 o Riesgo 2, lo que exige controles estrictos que, en estos casos, no fueron cumplidos.

Además de la prohibición de venta, la ANMAT remitió los enlaces de comercialización detectados en la web al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para asegurar que cesen las ofertas.

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