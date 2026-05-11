Llegan los mejores "hackers blancos" del Mundo a Mendoza: pondrán a prueba la ciberseguridad en un reconocido congreso

La ciberseguridad es un tema cada vez más relevante: con el avance imparable de la tecnología en nuestro día a día se ha vuelto una necesidad que nuestros datos e información se encuentren protegidos en el ecosistema digital.

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Tras un arduo proceso de evaluación internacional, Mendoza fue elegida como la sede de la White Hat Conference 2026 , un congreso internacional de ciberseguridad y prevención del ciberdelito donde participan hackers éticos y especialistas.

La organización se encuentra a cargo de la Universidad de Boston , y en este caso se ha sumado el Gobierno provincial y CLICLEX , una ONG que firmó un convenio con Mendoza.

El lema de este año es Ciberseguridad y Prevención del Delito Digital: Construyendo la Preparación Global para Megaeventos . Se abordarán temas como la inteligencia aplicada a la seguridad digital, las ciberamenazas emergentes y la protección de infraestructuras críticas, entre otros.

El congreso se desarrollará el 1, 2 y 3 de junio en el Hotel Hyatt. Su modalidad será híbrida (presencial y virtual), con el fin de fomentar la participación internacional y lograr un alcance estimado a 70 países. Hasta el momento, disertantes y moderadores de 15 países han confirmado su presencia en el evento.

Es la séptima edición y la primera que tiene lugar en Argentina, poniendo a Mendoza al nivel de sedes anteriores, como España, Boston y Seúl, donde se debatieron temas como la IA, la robótica y la explotación infantil en línea.

White Hat: qué son los hackers éticos

Hoy no alcanza con guardar nuestras tarjetas y contraseñas en la nube: es necesario que las empresas a quienes confiamos nuestros datos tomen medidas para protegerlos. Los delitos informáticos más frecuentes que afectan a la población son el phishing, el robo de identidad y los fraudes en las compras online.

Los hackers éticos (o los hackers de “sombrero blanco”) son profesionales que identifican y corrigen flaquezas en sistemas, redes y aplicaciones. Su trabajo es vulnerar la infraestructura digital para descubrir en qué puede mejorar para que los hackers malintencionados no ocasionen fallas en la seguridad.

Hacker / Hackeo Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026.

Mendoza y la ciberseguridad

Mendoza no ha pasado por alto la necesidad de confluir la seguridad del entorno físico con el digital y ha incorporado la ciberseguridad dentro la agenda provincial. En 2025, el Ministerio de Seguridad y Justicia firmó un convenio con CLICLEX, una ONG que se dedica a la prevención y lucha contra el ciberdelito y que aún se mantiene vigente.

La realización de la White Hat Conference en la provincia refuerza la idea de que la ciberseguridad no puede seguir formando parte del dominio de lo desconocido y que es momento de considerarla un pilar importante de la seguridad provincial.