11 de mayo de 2026 - 14:01

Llegan los mejores "hackers blancos" del Mundo a Mendoza: pondrán a prueba la ciberseguridad en un reconocido congreso

Se trata de la White Hat Conference 2026, un congreso mundial de ciberseguridad, delitos informáticos y protección de datos que ocurrirá en junio.

Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026.

Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026.

Foto:

Por Camila Locamuz

La ciberseguridad es un tema cada vez más relevante: con el avance imparable de la tecnología en nuestro día a día se ha vuelto una necesidad que nuestros datos e información se encuentren protegidos en el ecosistema digital.

Leé además

La camarista Silvina del Carmen Furlotti Moretti. Gentileza Poder Judicial.

Se jubila Silvina Furlotti, reconocida camarista civil que presidió la Asociación de Magistrados

Por Redacción Sociedad
Ingreso a los colegios de la UNCuyo: son 3.026 los aspirantes que quedaron habilitados para comenzar el Trayecto Formativo de Nivelación, unos 500 menos que en años anteriores. Foto: Los Andes

Ingreso a los colegios de la UNCuyo 2027: hay más de 3.000 aspirantes para 1.100 bancos

Por Verónica De Vita

Tras un arduo proceso de evaluación internacional, Mendoza fue elegida como la sede de la White Hat Conference 2026, un congreso internacional de ciberseguridad y prevención del ciberdelito donde participan hackers éticos y especialistas.

La organización se encuentra a cargo de la Universidad de Boston, y en este caso se ha sumado el Gobierno provincial y CLICLEX, una ONG que firmó un convenio con Mendoza.

White Hat Conference
Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026. Foto: Gentileza.

Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026. Foto: Gentileza.

White Hat Conference 2026: de qué trata y qué días será

El lema de este año es Ciberseguridad y Prevención del Delito Digital: Construyendo la Preparación Global para Megaeventos. Se abordarán temas como la inteligencia aplicada a la seguridad digital, las ciberamenazas emergentes y la protección de infraestructuras críticas, entre otros.

El congreso se desarrollará el 1, 2 y 3 de junio en el Hotel Hyatt. Su modalidad será híbrida (presencial y virtual), con el fin de fomentar la participación internacional y lograr un alcance estimado a 70 países. Hasta el momento, disertantes y moderadores de 15 países han confirmado su presencia en el evento.

Es la séptima edición y la primera que tiene lugar en Argentina, poniendo a Mendoza al nivel de sedes anteriores, como España, Boston y Seúl, donde se debatieron temas como la IA, la robótica y la explotación infantil en línea.

White Hat: qué son los hackers éticos

Hoy no alcanza con guardar nuestras tarjetas y contraseñas en la nube: es necesario que las empresas a quienes confiamos nuestros datos tomen medidas para protegerlos. Los delitos informáticos más frecuentes que afectan a la población son el phishing, el robo de identidad y los fraudes en las compras online.

Los hackers éticos (o los hackers de “sombrero blanco”) son profesionales que identifican y corrigen flaquezas en sistemas, redes y aplicaciones. Su trabajo es vulnerar la infraestructura digital para descubrir en qué puede mejorar para que los hackers malintencionados no ocasionen fallas en la seguridad.

Hacker / Hackeo
Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026.

Mendoza será sede de la White Hat Conference 2026.

Mendoza y la ciberseguridad

Mendoza no ha pasado por alto la necesidad de confluir la seguridad del entorno físico con el digital y ha incorporado la ciberseguridad dentro la agenda provincial. En 2025, el Ministerio de Seguridad y Justicia firmó un convenio con CLICLEX, una ONG que se dedica a la prevención y lucha contra el ciberdelito y que aún se mantiene vigente.

La realización de la White Hat Conference en la provincia refuerza la idea de que la ciberseguridad no puede seguir formando parte del dominio de lo desconocido y que es momento de considerarla un pilar importante de la seguridad provincial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tejedoras voluntarias: crean abrigos para los recién nacidos del Hospital Perrupato.

"Mi primer saquito": diez años tejiendo abrigo para los recién nacidos de Mendoza

Por Enrique Pfaab
El arzobispo Marcelo Colombo explica que muchas de las personas que piden ayuda tienen empleo, pero sus ingresos no les alcanzan.

Colombo, sobre el avance de la pobreza: "Creció el sector de clase media empobrecida que viene a Cáritas"

Por Redacción Sociedad
La universidad pública argentina atraviesa una situación verdaderamente compleja y, una vez más, la respuesta será en las calles. Este martes 12 de mayo, Mendoza se sumará a la Cuarta Marcha Federal Universitaria.  Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Cuarta marcha universitaria: qué reclaman y cuál será el recorrido este martes en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Quiniela de Mendoza: los números de este sábado 1 de marzo. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 11 de mayo

Por Redacción