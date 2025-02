Un proyecto de ley buscará evitar ciberataques y estafas virtuales en Mendoza

El ciberdelito –al ritmo de la tecnología- está en constante expansión: aunque no parezca está “a un sólo clic” de todos; no sólo del Estado, sino de las empresas (que tienen datos de sus clientes) y, claro, del ciudadano común -en mayor o menor medida, analfabeto digital-, siempre temeroso de que algún estafador pueda acceder no sólo a sus datos personales sino también a su flaca o abundante cuenta bancaria.