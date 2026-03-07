Caos y susto en el Acceso Este: un hombre se subió a un puente y amenazó con tirarse al vacío

El primer efectivo policial que llegó al lugar logró dialogar con el hombre y persuadirlo para que desistiera de su decisión.

Un hombre fue asistido este sábado luego de que intentara arrojarse desde un puente del Acceso Este, a la altura del Predio de la Virgen. La intervención policial evitó que la situación terminara en tragedia.

Embed pic.twitter.com/X3aQ3F5kxv — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 7, 2026 Tras el operativo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistió en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Carlos Pereyra para recibir atención médica y evaluación profesional.