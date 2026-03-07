7 de marzo de 2026 - 10:57

Caos y susto en el Acceso Este: un hombre se subió a un puente y amenazó con tirarse al vacío

El primer efectivo policial que llegó al lugar logró dialogar con el hombre y persuadirlo para que desistiera de su decisión.

Redacción Policiales

Según la información difundida, el primer efectivo policial que llegó al lugar logró dialogar con el hombre y persuadirlo para que desistiera de su actitud.

Tras el operativo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistió en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Carlos Pereyra para recibir atención médica y evaluación profesional.

El episodio generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, ya que al momento de la intervención había personal policial intentando disuadir al hombre mientras se desarrollaba el operativo. La rápida actuación de los efectivos permitió controlar la situación y poner al hombre a resguardo.

