11 de febrero de 2026 - 14:58

Guaymallén: volcó un auto en el Acceso Sur y complicó el tránsito

El accidente ocurrió a la altura de La Barraca. La conductora sufrió politraumatismos moderados.

Vuelco en el acceso sur - guaymallén
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un aparatoso vuelco sobre la vía rápida del Acceso Sur generó complicaciones en el tránsito en Guaymallén. El hecho tuvo lugar minutos después de las 13:00, justo frente al centro comercial La Barraca, en la mano que circula hacia el norte.

El accidente fue protagonizado por una camioneta Renault Sandero, conducida por una mujer de 55 años. Según el informe policial, el vuelco se produjo cuando intentó realizar una maniobra evasiva ante un camión que, aparentemente, frenó de manera repentina.

Tras perder el control del rodado, el vehículo terminó volcado sobre la calzada, obstaculizando el carril rápido. Personal de la Comisaría 45 y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron al lugar para asistir a la víctima. Allí le diagnosticaron politraumatismos moderados.

Vuelco en el acceso sur - guaymallén

La mujer fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

