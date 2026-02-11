11 de febrero de 2026 - 13:44

Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Cuatro adultos resultaron heridos, mientras que el conductor y dos adolescentes de 17 y 14 años salieron ilesos. Investigan si el accidente fue por un desperfecto mecánico.

Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una camioneta con siete personas a bordo volcó este miércoles por la mañana en Guaymallén y, pese a la violencia del hecho, todos sobrevivieron.

Leé además

La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Lo balearon cuando iba a comprar una moto en Guaymallén: sigue grave con pronóstico reservado

Por Redacción Policiales
Acceso Este: ya aplican multas en Guaymallén por no respetar los cambios en las laterales

Cambios en el Acceso Este: las fuertes multas que ya aplican a los imprudentes conductores

Por Redacción Sociedad

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30 en la intersección de calles La Tabanera y Ferrari.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Peugeot 504 que circulaba de sur a norte habría sufrido un desperfecto mecánico en el sistema de dirección. La falla provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, que terminó cayendo a un barranco y volcando.

Al volante iba V.E.M., quien resultó ileso. El test de alcoholemia practicado en el lugar le arrojó resultado negativo.

En cuanto a los acompañantes, dos adultos -S.D.M. y D.A.C.- sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital del Carmen.

En tanto, C.S. presentó una luxación de hombro derecho y fue derivado al Lagomaggiore. En tanto, N.C.C., una mujer, también fue llevada a ese nosocomio con diagnóstico a confirmar.

Además, una joven de 17 años no presentó lesiones y no requirió traslado, mientras que otra menor, de 14, manifestó dolor lumbar pero tampoco fue derivada.

En el lugar trabajó personal policial y profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes asistieron a las víctimas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Pactaron la venta de una moto en Guaymallén y balearon al vendedor: un menor fue detenido

Por Redacción Policiales
Cambio de sentido en las laterales del Acceso Este

En fotos: el debut de los cambios en las laterales del Acceso Este y los nuevos recorridos de colectivos

Por Redacción Sociedad
Lito Vitale habló con Los Andes acerca del nuevo disco que celebra 35 años junto a Juan Carlos Baglietto.

Lito Vitale: "El trabajo de los músicos jóvenes me despierta admiración"

Por Carina Bruzzone
la directora de cultura de guaymallen hablo con aconcagua radio y dio detalles del festival del camote

La directora de Cultura de Guaymallén habló con Aconcagua Radio y dio detalles del Festival del Camote

Por Redacción