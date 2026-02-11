Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Una camioneta con siete personas a bordo volcó este miércoles por la mañana en Guaymallén y, pese a la violencia del hecho, todos sobrevivieron.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30 en la intersección de calles La Tabanera y Ferrari.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Peugeot 504 que circulaba de sur a norte habría sufrido un desperfecto mecánico en el sistema de dirección . La falla provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, que terminó cayendo a un barranco y volcando.

Al volante iba V.E.M., quien resultó ileso. El test de alcoholemia practicado en el lugar le arrojó resultado negativo.

En cuanto a los acompañantes, dos adultos -S.D.M. y D.A.C.- sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital del Carmen.

En tanto, C.S. presentó una luxación de hombro derecho y fue derivado al Lagomaggiore. En tanto, N.C.C., una mujer, también fue llevada a ese nosocomio con diagnóstico a confirmar.

Además, una joven de 17 años no presentó lesiones y no requirió traslado, mientras que otra menor, de 14, manifestó dolor lumbar pero tampoco fue derivada.

En el lugar trabajó personal policial y profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quienes asistieron a las víctimas.