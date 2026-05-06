6 de mayo de 2026 - 08:49

Tensión en la guardia del Microhospital Puente de Hierro: un médico detenido y dos policías heridos

El profesional se habría negado a atender a un detenido. En medio del incidente, dos efectivos policiales resultaron lesionados e iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad.

Un médico del microhospital de Puente de Hierro terminó detenido tras forcejear con la policía.

Un médico del microhospital de Puente de Hierro terminó detenido tras forcejear con la policía.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cerca de las 14:50 del martes, en el microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén, un médico de guardia quedó detenido tras forcejear físicamente con personal policial.

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El incidente se desencadenó cuando efectivos de la Subcomisaría Campos y de la Motorizada Norte arribaron al centro asistencial con tres hombres aprehendidos, uno de los cuales presentaba una lesión y requería atención.

Según el reporte policial, el médico de guardia manifestó que no atendería al lesionado argumentando que el caso "no correspondía a su jurisdicción". Ante la negativa, el oficial a cargo intentó identificar al profesional para comunicar la situación a la Oficina Fiscal, pero este se negó a aportar sus datos personales.

La situación escaló cuando los efectivos intentaron trasladar al médico, momento en el que se produjo un forcejeo. Como resultado de la riña, dos agentes resultaron heridos: un oficial presentó dolencias en la espalda y el cuello y una auxiliar sufrió una inflamación en una de sus manos. Además, el médico también resultó lesionado.

Tras el altercado, intervino la Oficina Fiscal Nº 1, que ordenó identificar a todo el personal presente en el hospital, incluyendo enfermería y seguridad .

El médico fue notificado del inicio de una causa por “resistencia a la autoridad” y por una infracción al artículo 46 de la Ley 9099 (Código de Contravenciones). Debido a esto, el profesional deberá presentarse el próximo lunes ante el Juzgado de Faltas de Rodeo de la Cruz.

Asimismo, se inició un expediente administrativo tanto para el personal de salud como para el personal policial interviniente, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido en el marco de las actuaciones correspondientes.

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