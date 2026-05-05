Juzgarán al gendarme que dejó gravemente herido al fotoperiodista Pablo Grillo: "Actuó irracionalmente"

La Justicia federal enviará a juicio oral al gendarme Héctor Guerrero por “haber herido de gravedad al fotoperiodista Pablo Grillo ” durante una marcha de jubilados. La medida fue tomada tras la investigación encabezada por el fiscal Eduardo Taiano , que consideró que el efectivo “excedió los límites permitidos” .

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El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Solís, donde, según la causa, Guerrero efectuó seis disparos en un lapso de 20 minutos y uno de ellos impactó en la cabeza del reportero a las 17.20, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Para el fiscal, el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, de 30 años, debe enfrentar el juicio por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades.

En su resolución Taiano sostuvo que el comportamiento de Guerrero “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico” .

Grillo fue herido con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica raíz del impacto de bala el 12 de marzo de 2025, durante una protesta en defensa de los jubilados donde se generaron disturbios y se desplegó un operativo a cargo de fuerzas de seguridad.

El fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza El miércoles 12 de marzo a las 17.18, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y se desvaneció durante los incidentes en el Congreso FOTO: JUAN FOGLIA/NA

La fiscalía concluyó que “tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional”.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

El fiscal sostiene que disparó “sin contexto de agresión”

Según se estableció a través de peritajes e informes de especialistas, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’ hacia los manifestantes”.

A juicio de Taiano, representaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.

A raíz de esas heridas Grillo estuvo varios meses internado y hoy presenta “un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas”, lo que podría derivar en “secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada”.

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Según recalcó la fiscalía, el gendarme contaba al momento de los hechos con “la formación y capacitación necesaria para aplicar correctamente lo establecido en el manual técnico del arma utilizada y en las normas que regulan el uso de la fuerza en el desempeño de su función”.

“No obstante, ejerció las potestades conferidas debido a su cargo de manera abusiva al efectuar disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) contra un reportero gráfico que no representaba peligro alguno, y contra manifestantes que tampoco constituían amenaza”, dijo.