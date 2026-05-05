Piden 3 años de cárcel para el docente "ilustre" juzgado por grooming en San Rafael

La Fiscalía de San Rafael solicitó 3 años de prisión para el docente alvearense que es juzgado por el presunto ciberacoso de una joven de 17 años en 2023, cuando era alumna de una escuela pública de San Rafael.

Mensajes comprometedores en el juicio al docente "ilustre" por grooming: "Tenés que entregarme el cuerpo"

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Esta mañana, los jueces María Eugenia Laigle, Julio Bittar y Rodolfo Luque abrieron una jornada decisiva —la etapa de alegatos— en el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Elbio Bruschi Terraquol, un profesor muy conocido en el ámbito educativo sureño, ya que fue distinguido a nivel nacional como “Maestro Ilustre en 2019”.

El primero en alegar fue el fiscal Javier Giaroli, quien no sólo solicitó tres años de cárcel para el educador, sino también 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por dos delitos: ciberacoso sexual infanti l (grooming: atentado contra la integridad sexual de menores por medios informáticos), en concurso real con “incumplimiento de los deberes de funcionario público ”.

Luego fue el turno de los abogados del acusado, quienes solicitaron la absolución de su cliente. Al finalizar los alegatos, el tribunal decidió realizar un cuarto intermedio hasta el lunes 11, cuando se escuchará la sentencia.

Ayer, los jueces escucharon a los últimos testigos presentados por la defensa, luego de una pausa de casi dos semanas a pedido de los defensores, quienes presentaron nuevos testigos. En tanto que, con el correr de las audiencias, el fiscal Giaroli amplió la acusación inicial, agregando al grooming el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante el debate, Bruschi realizó una declaración, afirmando que no hubo intencionalidad sexual en sus dichos y en sus contactos con la denunciante.

En el juicio se ventiló que la joven alumna tenía que rendir equivalencias, por lo que se comunicó con Bruschi por WhatsApp para saber cómo enfrentar la prueba, y el docente de Robótica le habría contestado por el mismo medio diciéndole “tenés que entregarme el cuerpo” y “tenés que pagarme con carne”, según explicó una fuente que trabaja en el caso.

La denuncia inicial

La investigación comenzó en 2023, luego de que se recibiera una denuncia de la familia de una joven de 17 años, donde se indicaba que el distinguido docente habría acosado sexualmente a la adolescente enviándole mensajes a través de WhatsApp.

La denuncia abrió el camino para una investigación por “grooming”, que tiene como pruebas de interés los mensajes que el hombre le habría enviado a la adolescente con propuestas indebidas, algunas relacionadas con la materia que la estudiante cursaba en una escuela de San Rafael.

También se encuentra en el expediente el relato de la denunciante y el de sus padres, además de pericias psicológicas realizadas a la presunta víctima de abuso sexual de menores.

En diciembre pasado, en una audiencia de oposición, la jueza María Laura Godoy ordenó que la investigación que realiza el fiscal Javier Giaroli sea elevada a juicio, tras desechar los argumentos de la defensa, que se oponía.

Distinguido como “maestro ilustre”

El 11 de septiembre de 2019 —Día del Maestro—, Elbio Bruschi recibió en la CABA el premio “Maestro Ilustre 2019” por el trabajo que realiza en escuelas del sur mendocino, generando espacios de enseñanza que acercan a sus estudiantes a las nuevas tecnologías.

Bruschi es licenciado en Tecnología Educativa y diariamente trabajaba con jóvenes en escuelas de San Rafael y Malargüe, “acercando y generando proyectos tecnológicos que generan igualdad de oportunidades y fortalecen las trayectorias escolares de sus estudiantes”, según una publicación que hizo en ese momento el Gobierno de Mendoza.

Este premio fue entregado por el por entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien distinguió a 24 docentes ganadores de las 24 provincias con el premio “Maestros Ilustres” en el Palacio Sarmiento.

Según la publicación provincial, “los maestros fueron seleccionados por sus ministerios provinciales bajo criterios como reconocida trayectoria, destacado desempeño entre alumnos, reconocimiento de la comunidad educativa, reconocimiento académico, participación en espacios de formación y presentaciones ante la comunidad y compromiso con su escuela, expresado en propuestas innovadoras para los estudiantes, entre otros”.