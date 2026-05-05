"Pequeño J" negó su participación en el triple crimen de Florencio Varela

Tras meses de espera, Tony Janzen Valverde Victoriano , más conocido como “Pequeño J” , enfrentó este martes su primera instancia judicial en Argentina. El hombre es el principal acusado por el triple crimen en Florencio Varela de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) .

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Durante la audiencia de indagatoria, que se realizó de forma virtual a través de la plataforma Zoom desde el penal de Marcos Paz, el imputado rompió el silencio, pero de manera breve. Valverde Victoriano negó cualquier participación en los asesinatos y optó por no responder las preguntas formuladas por el fiscal de la causa.

Fotos del “Pequeño J” en Argentina, acusado de participar en el triple homicidio narco de Florencio Varela.

La llegada de "Pequeño J" al país se concretó el pasado lunes a las 20:45, bajo un estricto operativo de seguridad. El sospechoso aterrizó en suelo argentino con la cabeza rapada y esposado, proveniente de Lima, Perú , donde permanecía detenido tras su captura por Interpol hace más de seis meses.

El traslado fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por la Policía Federal Argentina (PFA). El operativo de gran magnitud también contempló otras tres extradiciones provenientes de Perú y Paraguay.

Fotos del “Pequeño J” en Argentina, acusado de participar en el triple homicidio narco de Florencio Varela.

Tony Janzen Valverde Victoriano - "Pequeño J" Fotos del “Pequeño J” en Argentina, acusado de participar en el triple homicidio narco de Florencio Varela. Ministerio de Seguridad de la Nación

Una vez en Argentina, el acusado fue entregado al Servicio Penitenciario Federal para su alojamiento en la cárcel de Marcos Paz, lugar donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La principal hipótesis del triple crimen de Florencio Varela

La principal hipótesis apunta a una venganza vinculada a una organización narcocriminal transnacional de origen peruano, presuntamente liderada por el prófugo Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J". Este utilizaba las villas Zavaleta y 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires como base de operaciones para el tráfico de drogas.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen habría sido una venganza organizada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de disputas internas del narcotráfico. Se especula que Lara Gutiérrez, habría robado una cantidad importante de cocaína, cantidad que no ha sido oficializado, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Gentileza

Las autopsias de los cuerpos de las víctimas revelaron que fueron sometidas a torturas extremas antes de su muerte, incluyendo amputaciones, quemaduras, puñaladas y golpizas severas.

Según la investigación, la sesión de tortura habría sido transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de una red social con unos 45 participantes, en su mayoría mandos medios de una organización narcocriminal de origen peruano.