Policías encontraron una camioneta estrellada contra el guardarraíl: adentro estaba el conductor completamente ebrio

El hecho ocurrió cerca de las 02:20 en la intersección de Acceso Este y Cervantes, en Maipú. El conductor de 25 años manejaba con 2,08 g/l. Fue detenido.

Maipú: conductor ebrio chocó contra un guardarraíl y fue aprehendido

Un joven de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles tras protagonizar un siniestro vial en Maipú. El hecho ocurrió cerca de las 02:20 en la intersección de Acceso Este y Cervantes, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 61, efectivos que patrullaban la zona detectaron una camioneta Ford Ranger que había impactado contra el guardarraíl. Al inspeccionar el vehículo, encontraron al conductor, identificado como B. A. T. T., con evidentes signos de intoxicación alcohólica.

Personal interviniente le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.