Día del Animal y frío: recomendaciones de expertos para que los compañeros fieles estén siempre protegidos

Con la llegada de las bajas temperaturas , y sin pasar por alto que este miércoles 29 de abril es el Día del Animal en Argentina , especialistas y organismos públicos aprovechan para remarcar la importancia de reforzar los cuidados de perros y gatos para prevenir enfermedades y, de ese modo, garantizar su bienestar durante el otoño y el invierno .

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Multitudinaria bendición de mascotas en Godoy Cruz, en la previa del Día del Animal

Veterinarios señalaron que los cambios de clima pueden afectar especialmente a animales de pelo corto, de edad avanzada o con problemas articulares , por lo que recomiendan adaptar los espacios de descanso , mantener controles médicos periódicos y sostener la actividad física diaria.

La médica veterinaria Silvina Muñiz , presidenta de la Asociación de Veterinarios Especializados y representante argentina en la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FIAVAC), brindó una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las mascotas durante esta época del año y prevenir problemas de salud.

Muñiz explicó que, aunque el pelaje funciona como protección natural frente al frío, muchos animales necesitan ambientes cálidos y reparados . En particular, las razas de pelo corto suelen ser más sensibles a las bajas temperaturas, por lo que contar con un espacio calefaccionado, un colchón cómodo y la posibilidad de acurrucarse cerca de una fuente de calor puede ayudarlas a atravesar mejor el invierno.

En cuanto al uso de ropa, señaló que no es estrictamente necesario, aunque, en caso de utilizarla, debe ser de tela suave, holgada y cómoda. Respecto a los gatos, indicó que no requieren abrigo, pero sí un entorno cálido y protegido.

La especialista también advirtió sobre la importancia de evitar el sedentarismo durante los meses fríos, ya que la disminución de la actividad física puede favorecer el aumento de peso y otros problemas de salud.

señales de gatos Dejar que actúe con los humanos es una manera de comprender mejor su lenguaje. WEB

En la misma línea, insistió en fortalecer la medicina preventiva mediante controles veterinarios regulares, vacunación y desparasitación. Según indicó, el bienestar animal ya no se limita únicamente al tratamiento de enfermedades, sino que también contempla el equilibrio emocional, el entorno y la calidad de vida de perros y gatos.

Actualmente, 8 de cada 10 hogares argentinos conviven con al menos una mascota, lo que convierte al cuidado animal en una temática cada vez más presente en la agenda pública y sanitaria.

Maipú amplía servicios gratuitos para mascotas

Por su parte, y en el contexto del Día del Animal, la Municipalidad de Maipú destacó el crecimiento de sus políticas de salud animal, con más de 8.000 intervenciones realizadas entre esterilizaciones, vacunaciones y consultas veterinarias en distintos puntos del departamento.

Durante 2025 se concretaron alrededor de 5.000 esterilizaciones quirúrgicas a través del Centro Veterinario de Atención Primaria y del quirófano móvil. En tanto, entre enero y abril de 2026 ya se realizaron cerca de 1.000 nuevas intervenciones.

Maipú Mascotas 1 Prensa Municipalidad de Maipú

En paralelo, el municipio aplicó unas 4.000 vacunas antirrábicas durante el año pasado y otras 1.000 en los primeros meses de 2026. Además, desde la inauguración del Centro Veterinario se contabilizaron más de 2.500 consultas clínicas gratuitas para mascotas.

Las acciones también incluyeron campañas de desparasitación y colocación de pipetas para el control de pulgas y garrapatas.

La comuna anunció además la entrega de 70 vacunas contra la influenza equina a Pempa, una organización dedicada al rescate y recuperación de caballos y burros víctimas de maltrato y abandono. La enfermedad afecta las vías respiratorias de los equinos y su vacunación es obligatoria en Argentina.

Con una reapertura especial y actividades, el Ecoparque se sumó a las actividades por el Día del Animal

Por fuera de los animales domésticos, y también por el Día del Animal; el Ecoparque de Mendoza realizó un simulacro operativo de rescate y manejo de fauna silvestre junto a los guardianes ambientales de la Ciudad de Mendoza.

La actividad permitió mostrar en tiempo real cómo trabajan inspectores y veterinarios ante situaciones de rescate, traslado y atención de animales silvestres. Durante la jornada se explicaron protocolos de seguridad, evaluación y manejo de ejemplares recuperados.

En el marco de las actividades por el Día del Animal, el Ecoparque Mendoza desarrolló un simulacro operativo de rescate y manejo de fauna silvestre junto a los guardianes ambientales de la Ciudad de Mendoza.

Ecoparque Día del Animal Prensa Gobierno de Mendoza

La experiencia tuvo además un fuerte componente inclusivo, ya que participaron personas con discapacidad que integran el programa de guardianes ambientales impulsado por la Municipalidad de Mendoza y la Fundación Chacras.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señaló que la propuesta buscó acercar el nuevo espacio y permitir que los participantes conocieran de manera práctica el trabajo de conservación y protección animal que se realiza en el predio.

Ecoparque Día del Animal Prensa Gobierno de Mendoza

La jornada incluyó también una instancia de concientización sobre delitos ambientales, con la destrucción simbólica de tramperos utilizados para la captura ilegal de fauna y la posterior liberación de aves recuperadas.Las actividades forman parte de la reapertura progresiva del Ecoparque Mendoza, orientada a consolidar un espacio enfocado en la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal.