Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 13 de junio

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -6322
2 - 9694
3 - 0545
4 - 1808
5 - 3234
6 - 8639
7 - 6485
8 - 4044
9 - 5964
10 - 7045
11 - 4513
12 - 5594
13 - 8445
14 - 2832
15 - 0962
16 - 9232
17 - 6528
18 - 2807
19 - 4163
20 - 1020
1° - 2854
2 - 6809
3 - 0001
4 - 8548
5 - 6641
6 - 2942
7 - 8857
8 - 5687
9 - 4219
10 - 2634
11 - 4253
12 - 3934
13 - 3450
14 - 6752
15 - 3058
16 - 8103
17 - 6424
18 - 5952
19 - 5358
20 - 7574
1° - 1836
2 - 3230
3 - 5195
4 - 8124
5 - 2136
6 - 2027
7 - 6544
8 - 7309
9 - 5419
10 - 4542
11 - 4246
12 - 7328
13 - 3960
14 - 2493
15 - 0412
16 - 8524
17 - 3344
18 - 2539
19 - 8997
20 - 7780
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
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20° -
1° -
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19° -
20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.