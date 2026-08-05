Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de agosto

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 3 de agosto

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 4 de agosto

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° - 2549

5° - 6601

6° - 3447

7° - 5340

8° - 9696

9° - 8456

10° - 6589

11° - 1963

12° - 8006

13° - 3385

14° - 5138

15° - 1635

16° - 0255

17° - 8368

18° - 8533

19° - 7002

20° - 8541

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° - 5132

2° - 5375

3° - 4200

4° - 7518

5° - 5472

6° - 1025

7° - 4958

8° - 1607

9° - 9089

10° - 6944

11° - 6827

12° - 8106

13° - 2339

14° - 0507

15° - 4758

16° - 2235

17° - 6388

18° - 6356

19° - 5057

20° - 2376

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° - 9226

2° - 5705

3° - 9777

4° - 8320

5° - 3254

6° - 5180

7° - 5821

8° - 0209

9° - 3690

10° - 5850

11° - 4253

12° - 2685

13° - 9510

14° - 4913

15° - 6500

16° - 4375

17° - 1201

18° - 7611

19° - 8581

20° - 8319

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° - 3559

2° - 7325

3° - 4775

4° - 3464

5° - 7543

6° - 7575

7° - 5785

8° - 8985

9° - 3452

10° - 0223

11° - 1285

12° - 7694

13° - 3881

14° - 8942

15° - 0473

16° - 7784

17° - 1238

18° - 3436

19° - 7649

20° - 5585

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.