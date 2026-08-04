Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 4 de agosto

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 1 de agosto

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 3 de agosto

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° - 1512

5° - 7318

6° - 6886

7° - 5346

8° - 7583

9° - 9449

10° - 6271

11° - 7583

12° - 6259

13° - 7650

14° - 0044

15° - 2282

16° - 4879

17° - 9425

18° - 9544

19° - 4395

20° - 3973

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° - 0248

2° - 3681

3° - 7737

4° - 7361

5° - 1300

6° - 8127

7° - 3673

8° - 4167

9° - 5226

10° - 3967

11° - 5482

12° - 0690

13° - 9799

14° - 0154

15° - 3476

16° - 1747

17° - 2937

18° - 4331

19° - 9947

20° - 0055

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° - 5185

2° - 0473

3° - 7155

4° - 0325

5° - 9060

6° - 3525

7° - 0713

8° - 9900

9° - 3185

10° - 2557

11° - 0863

12° - 4942

13° - 0799

14° - 3164

15° - 6677

16° - 0234

17° - 3463

18° - 9491

19° - 5803

20° - 2617

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° - 5980

2° - 0824

3° - 4093

4° - 7583

5° - 6547

6° - 0034

7° - 4411

8° - 4050

9° - 2695

10° - 0590

11° - 9067

12° - 2313

13° - 7221

14° - 5267

15° - 0756

16° - 8546

17° - 3005

18° - 5514

19° - 7042

20° - 5618

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.