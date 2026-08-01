Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 1 de agosto

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 30 de julio

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 31 de julio

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° - 9983

5° - 0537

6° - 3323

7° - 6543

8° - 9452

9° - 9583

10° - 4461

11° - 9479

12° - 7027

13° - 8351

14° - 9906

15° - 6378

16° - 1299

17° - 1428

18° - 4357

19° - 1225

20° - 5343

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° - 5486

2° - 5468

3° - 4369

4° - 4726

5° - 5383

6° - 9786

7° - 6028

8° - 3911

9° - 9414

10° - 4151

11° - 3104

12° - 6212

13° - 3078

14° - 8351

15° - 6203

16° - 5071

17° - 2182

18° - 4310

19° - 8541

20° - 4750

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° - 4982

2° - 8885

3° - 9061

4° - 3677

5° - 3288

6° - 2398

7° - 2133

8° - 2516

9° - 0491

10° - 5401

11° - 2064

12° - 6215

13° - 3603

14° - 3026

15° - 3305

16° - 5566

17° - 7970

18° - 1766

19° - 3311

20° - 6918

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

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16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.