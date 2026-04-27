Cayó con su auto a un canal, lo salvaron sus amigos pero alarmó con el resultado del test de alcoholemia

Un hombre fue i mputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099 luego de protagonizar un siniestro vial en el distrito de Lunlunta, en Maipú.

Calentaban su casa con un brasero y un bebé se intoxicó con monóxido de carbono

El hecho ocurrió alrededor de las 19:48 en la intersección de calles Espejo y Belgrano , cuando M.A.L. (37) circulaba de norte a sur a bordo de un Fiat Duna. Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó dentro de un zanjón.

Tras un llamado de transeúntes al 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar. Al arribar, constataron que el hombre ya había sido asistido por amigos que viajaban en otro vehículo, quienes lo ayudaron a salir del interior del rodado. Afortunadamente, no presentaba lesiones.

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 3,00 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Por disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, Luna quedó imputado por infracción a la normativa vigente.

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Guaymallén: conductora alcoholizada provocó un choque en la Costanera

Un siniestro vial sin heridos se registró en la madrugada de este lunes en Guaymallén, y tuvo como protagonista a una conductora que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 en la intersección de Costanera y Reconquista. Según la información oficial, ambos vehículos circulaban de sur a norte: un Volkswagen Gol lo hacía por el carril lento, mientras que un Fiat Argo se desplazaba por el carril central.

Por causas que se investigan, el Fiat realizó una maniobra brusca al cambiar de carril, lo que provocó la colisión con el otro rodado.

La conductora del Argo, identificada como P.J., domiciliada en Guaymallén, fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, el conductor del Volkswagen Gol, J.C.G. (DNI 45.138.499), también con domicilio en Guaymallén, dio resultado negativo (0,0 g/l).

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas. Intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabaja para determinar las responsabilidades en el hecho.