Completamente ebrio manejaba por Maipú: impactó con el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

El impactante test de alcoholemia se registró durante un operativo conjunto entre la Policía Vial y la Subcomisaría Coquimbito. El vehículo fue secuestrado.

Un nuevo episodio de peligro al volante sacudió la tranquilidad nocturna de Maipú. Durante las últimas horas, un conductor que manejaba con un altísimo nivel de alcohol en sangre fue sacado de circulación gracias a un operativo cerrojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad locales en una transitada intersección de la zona.

El hecho ocurrió a las 00:30 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Vial, en un trabajo coordinado junto al personal de la Subcomisaría Coquimbito, apostaron un puesto de control vehicular estratégico en el cruce de las calles Urquiza y Gómez.

En ese punto del municipio, los uniformados le ordenaron detener la marcha al conductor de una camioneta Chevrolet S10, identificado por sus iniciales como G.L.

Al momento de aproximarse para solicitarle la documentación de rutina, los agentes civiles y policiales notaron signos evidentes que encendieron las alarmas. De inmediato, se procedió a realizarle el correspondiente test de alcoholemia con el dispositivo oficial de medición. El resultado de la pipeta dejó atónitos a las autoridades: el conductor arrojó una cifra positiva de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L), un número que quintuplica ampliamente el límite permitido por la ley provincial para conductores particulares.

Ante semejante estado de intoxicación al volante, que ponía en serio riesgo la vida de terceros y la propia en una zona urbana con flujo vehicular, la Policía actuó de manera inmediata bajo la normativa vigente en Mendoza.