1 de junio de 2026 - 22:02

El audio que envió Barrelier al padre de Agostina tras la desaparición de la nena: "No tengo nada que ver"

En la grabación, el único detenido por el crimen negó tener relación con el caso y sostuvo la versión del auto rojo.

Claudio Barrelier es el único detenido por el crimen de Agostina Vega en Córdoba

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"Yo ya hablé con 'Meli' (madre) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la 'Meli' a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar", expresa el único detenido por el supuesto femicidio de la menor.

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En este sentido, subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22:30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le solicitó dinero para abonar el viaje.

"Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí (...) Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara", manifestó en el audio.

Barrelier consignó que Agostina quería que "le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito", pero le aseguró que "no tenía movilidad, no había forma" hasta que "ahí nomás, la llama un guaso": "Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".

"Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a a Melisa, se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto", concluye el material que fuentes del caso le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas.

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