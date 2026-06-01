Un hombre de 73 años murió tras impactar contra un árbol en Guaymallén

El accidente ocurrió este mediodía en Corralitos El conductor perdió el dominio de su automóvil y tras el impacto terminó dentro de una acequia.

Guaymallén: un hombre murió tras chocar su vehículo contra un árbol

Un fatal accidente vial ocurrió este lunes en Guaymallén, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras protagonizar un fuerte choque contra un árbol.

El hecho se registró alrededor de las 13:30 horas, bajo la jurisdicción de la Subjefatura Vial Gran Mendoza. La víctima circulaba al mando de un Volkswagen Gacel por la calle Infanta Isabel, con dirección de este a oeste, en la zona de Corralitos.

Por razones que aún se intentan establecer, unos 200 metros antes de llegar a la intersección con la calle Tabanera, el conductor perdió el control del rodado.

El vehículo se desvió de su trayectoria e impactó de lleno contra un árbol ubicado cerca de la calzada y luego quedó depositado en el interior de una acequia.

Al lugar arribaron rápidamente profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes lamentablemente solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre en el lugar del siniestro.

En el sector trabajó personal de la Policía Vial y efectivos de la jurisdicción para realizar las actuaciones de rigor y determinar la mecánica exacta del accidente. La investigación del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.