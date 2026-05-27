27 de mayo de 2026 - 08:42

Intentó esquivar un perro, perdió el control de su auto y terminó dentro de un canal en Guaymallén

El conductor, de 49 años, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro y terminó dentro de un canal de riego. Sufrió heridas leves y el test de alcoholemia dio negativo.

Intentó esquivar a un perro, perdió el control de su auto y terminó adentro de un canal en Guaymallén

Intentó esquivar a un perro, perdió el control de su auto y terminó adentro de un canal en Guaymallén

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Ministerio de Seguridad
Intentó esquivar a un perro, perdió el control de su auto y terminó adentro de un canal en Guaymallén

Intentó esquivar a un perro, perdió el control de su auto y terminó adentro de un canal en Guaymallén

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un automovilista de 49 años resultó herido anoche luego de perder el control de su vehículo y caer a un canal de riego en Guaymallén. El accidente ocurrió cerca de las 23.30 en la intersección de calles Ferrari y Miralles, confirmaron fuentes policiales.

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El conductor circulaba en un Volkswagen Gol por calle Ferrari de Este a Oeste cuando intentó esquivar un perro que se atravesó en la calzada. En esa maniobra, el vehículo derrapó y terminó dentro de un canal ubicado sobre el costado sur de la arteria.

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Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió escoriaciones en el rostro, traumatismo en la rodilla derecha y dolores en el brazo, la espalda y la cintura. Posteriormente fue trasladado por sus propios medios al Hospital Santa Isabel de Hungría.

En el lugar trabajó personal policial y efectivos de Accidentología de Guaymallén. Además, el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

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