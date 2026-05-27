Intentó esquivar un perro, perdió el control de su auto y terminó dentro de un canal en Guaymallén

Un automovilista de 49 años resultó herido anoche luego de perder el control de su vehículo y caer a un canal de riego en Guaymallén. El accidente ocurrió cerca de las 23.30 en la intersección de calles Ferrari y Miralles, confirmaron fuentes policiales.
El conductor circulaba en un Volkswagen Gol por calle Ferrari de Este a Oeste cuando intentó esquivar un perro que se atravesó en la calzada. En esa maniobra, el vehículo derrapó y terminó dentro de un canal ubicado sobre el costado sur de la arteria.
Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió escoriaciones en el rostro, traumatismo en la rodilla derecha y dolores en el brazo, la espalda y la cintura. Posteriormente fue trasladado por sus propios medios al Hospital Santa Isabel de Hungría.
En el lugar trabajó personal policial y efectivos de Accidentología de Guaymallén. Además, el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.