19 de mayo de 2026 - 18:22

Intentó evadir un perro en la Costanera y su camioneta quedó montada sobre un muro de piedra

El conductor perdió el control del vehículo al intentar esquivar a un perro en las cercanías de la Terminal de Mendoza.

Una camioneta quedó montada sobre un muro de piedra en la Costanera&nbsp;

Una camioneta quedó montada sobre un muro de piedra en la Costanera 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En horas del mediodía de este martes, se registró un siniestro vial en el departamento de Guaymallén, donde un conductor intentó evadir a un perro que cruzaba en la Costanera y su camioneta quedó montada sobre un muro de piedra.

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El hecho ocurrió específicamente en el cruce de Avenida Costanera y Reconquista, bajo la jurisdicción de la Comisaría 25°, aproximadamente a las 12:10, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el impacto.

Según el reporte oficial, el conductor de una camioneta Chevrolet S-10 circulaba por la avenida con dirección al norte. Al llegar a la altura de calle Reconquista, un perro se cruzó de manera imprevista en su camino.

Ante la sorpresiva aparición del animal, el hombre realizó una maniobra que le hizo perder el dominio del rodado, lo que derivó en un fuerte choque contra el cierre perimetral de piedra situado en el costado oeste de la arteria.

Accidente en la Costanera

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió un traumatismo facial leve sobre el costado superior derecho de su rostro. Personal policial que arribó al lugar coordinó su traslado a la Clínica Francesa para que recibiera una mayor asistencia médica y se descartaran lesiones de gravedad.

Las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente quedaron a cargo del Juzgado Vial de Guaymallén.

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