Muerte de la docente jubilada Margarita de Demaldé: investigan femicidio y apuntan a un hijo

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez viuda de Demaldé sumó este martes nuevos elementos vinculados al hallazgo del cuerpo dentro de su vivienda de calle Isaac Estrella, en Junín , frente al microhospital local. Primero se investigó como un robo y, al no encontrar faltantes y luego de reunir otros elementos, se comenzó a instruir el caso como femicidio y el rpincipal sospechoso es uno de los hijos.

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: ordenaron la detención de uno de sus hijos

Según pudo reconstruirse , cerca de las 7.30 de este martes llegó a la casa la mujer que acompañaba y realizaba tareas de limpieza en el domicilio. Al arribar, encontró abierta de par en par la puerta de servicio y sin candado el portón de ingreso al jardín.

Ante esa situación, cruzó hasta la guardia del microhospital y solicitó acompañamiento a la custodia policial para ingresar a la vivienda.

Ya dentro de la casa, encontraron un importante desorden en distintos sectores, algunas ventanas abiertas y el cuerpo de Margarita Gutiérrez tendido en el suelo, sin vida. La mujer presentaba quemaduras severas en gran parte del cuerpo.

Por el momento, los investigadores esperan el resultado de la pericia forense para determinar la causa de la muerte y establecer si las lesiones fueron previas o posteriores al fallecimiento.

La Justicia ya incorporó a la investigación imágenes de una cámara de seguridad ubicada en una vivienda vecina, que podría haber registrado movimientos en la zona durante las horas previas al hallazgo.

Ya cerca del mediodía la investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez viuda de Demaldé dio un giro y la Justicia ordenó la detención de uno de los hijos de la víctima.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y que, a partir de distintos elementos reunidos durante las primeras medidas investigativas, los fiscales comenzaron a avanzar sobre una hipótesis que encuadra el hecho como un posible femicidio.

En el lugar trabajan el jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica.

Margarita Gutiérrez de Demaldé era una reconocida docente jubilada de Junín. Fue maestra jardinera y madre de Ever Demaldé, entrenador mendocino que integró cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa y DT de varios equipos mendocinos.

La noticia continúa generando impacto en la comunidad mientras avanzan las pericias y las medidas judiciales para esclarecer el hecho.

Antecedentes en Junín

El caso trajo inmediatamente a la memoria dos hechos ocurridos en Junín: el asesinato Mauricio Cacho Itzcovici (72), ocurrido el 14 de mayo de 2007, el de Pedro Pablo Gini, sucedido el 28 de septiembre de 2009.

Los dos hechos, ambos asaltos seguidos de muerte, fueron muy violentos. El caso Itzcovici quedó impune, mientras que en el homicidio de Gini fue condenada una banda de cuatro hombres que había venido desde Mendoza.