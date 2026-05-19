Un desperfecto eléctrico desató un feroz incendio que destruyó una casa en Luján

El hecho ocurrió alrededor de la 1.35 en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Julio.

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó importantes daños en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Julio, en Luján de Cuyo.

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó importantes daños en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Julio, en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de la 1.35 y motivó un amplio operativo policial y de Bomberos tras un llamado de emergencia al 911.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría 11° y personal de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas. Al arribar, constataron que el inmueble se encontraba sin ocupantes al momento del siniestro.

El fuego causó daños totales en tres ambientes de la casa: la cocina-comedor, el baño y un dormitorio. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

Las primeras pericias indican que el siniestro se habría originado por un desperfecto eléctrico, aunque las actuaciones continúan para determinar con precisión las causas.