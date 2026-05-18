18 de mayo de 2026 - 16:27

Grave incendio en una vivienda de Tunuyán: el fuego habría sido por culpa de una salamandra

Ocurrió en calle Reina, durante la madrugada de este lunes. La vivienda sufrió daños totales en el entretecho de la casa.

Bomberos de Tunuyán.

Bomberos de Tunuyán.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave incendio movilizó durante la madrugada de este lunes a bomberos y efectivos policiales en Tunuyán, luego de que una vivienda comenzara a prenderse fuego en calle Reina.

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El hecho se registró cerca de las 1:50 y fue advertido mediante un llamado al 911. Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el foco ígneo se habría iniciado en la zona del entretecho a partir de una salamandra instalada dentro de la casa.

Tras el aviso, trabajaron en el lugar Bomberos de la Policía de Mendoza junto a Bomberos Voluntarios. Las tareas se concentraron en sofocar las llamas y evitar mayores daños estructurales en el inmueble afectado. Según confirmaron, el fuego fue controlado antes de que se propagara por la propiedad.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió daños parciales en el entretecho y un importante ahumamiento en distintos sectores. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades indicaron que no hubo personas heridas ni víctimas por intoxicación.

Luego de controlar la situación, personal especializado realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se originó el fuego. En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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