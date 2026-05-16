Imágenes de la fuerte nevada en el Manzano Histórico: piden máxima precaución al circular

Este sábado, el Manzano Histórico, en Tunuyán amaneció completamente cubierto de blanco y dejó impactantes imágenes en medio de una intensa jornada invernal. Sin embargo, las condiciones climáticas también complican la circulación en la zona, por lo que autoridades solicitaron máxima precaución para quienes transiten por las rutas provinciales 94 y 89.

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En el departamento de Tupungato también se registran fuertes nevadas, específicamente en la zona de Santa Clara, Gualtallary y la Carrera.

La nieve se hace sentir con fuerza en la zona de Manzano Histórico, en Tunuyán. Las condiciones climáticas complican la circulación y solicitan máxima precaución para quienes transiten por las rutas provinciales 94 y 89. Se recomienda conducir a baja velocidad, llevar… pic.twitter.com/AbGqcoaT5V

También se registran nevadas en Malargüe, sectores de Precordillera y Oeste del Valle de Uco . Por otro lado, se observan precipitaciones débiles y aisladas por sectores, principalmente en Zona Sur, Valle de Uco y Zona Este, con presencia de lloviznas.

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Según informaron desde Defensa Civil , las precipitaciones se mantendrían hasta primeras horas de la tarde de este sábado . Se espera una mejora de las condiciones hacia la madrugada del domingo.

Nieve Malargue Nieve en Malargüe Defensa Civil

Alerta amarilla por nevadas

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta amarilla este sábado por nevadas en cordillera, oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur, con probabilidades de agua nieve.

La mínima será de 3°C y la máxima de 9°C. Cielo Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur con ráfagas de 45 km/h.

Desde Defensa Civil alertaron por posible formación de hielo sobre la calzada y reducción de visibilidad en rutas y caminos, por lo que se recomienda circular con precaución.