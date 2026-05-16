16 de mayo de 2026 - 08:52

Rige alerta amarilla por nevadas en Mendoza: ¿llegará al llano?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con bajas temperaturas, nieve y lloviznas para algunos sectores de la provincia.

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza para este sábado Foto: Ramiro Gómez / Los Andes.&nbsp;

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza para este sábado Foto: Ramiro Gómez / Los Andes. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Comienza un fin de semana invernal en Mendoza, con lloviznas y nieve en algunas zonas de la provincia. La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta amarilla por nevadas en cordillera, oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur, con probabilidades de agua nieve.

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Alerta por nevadas en Mendoza: qué pasará en el llano

"El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.", detalló el comunicado del SMN.

Alerta DC
Alerta amarilla por nieve en Mendoza

Alerta amarilla por nieve en Mendoza

La mínima será de 3°C y la máxima de 9°C. Cielo Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur con ráfagas de 45 km/h.

Recomendaciones en rutas

Desde Defensa Civil anunciaron un ingreso de frente frío afectando el Sur, Este y Norte provincial, con un marcado descenso de la temperatura.

Alerta rutas
Recomendación de Defensa Civil

Recomendación de Defensa Civil

Además, alertaron por posible formación de hielo sobre la calzada y reducción de visibilidad en rutas y caminos, por lo que se recomienda circular con precaución.

El tiempo para el domingo

Para el domingo se espera un cielo cubierto a parcialmente nublado y frío con heladas parciales, nieblas y neblinas matinales. Además, se esperan precipitaciones en la madrugada y un mejor tiempo en cordillera. La máxima será de 12°C y la mínima de 2°C

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