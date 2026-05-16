Rige alerta amarilla por nevadas en Mendoza: ¿llegará al llano?

Comienza un fin de semana invernal en Mendoza, con lloviznas y nieve en algunas zonas de la provincia. La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta amarilla por nevadas en cordillera, oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur, con probabilidades de agua nieve.
Alerta por nevadas en Mendoza: qué pasará en el llano
"El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.", detalló el comunicado del SMN.
La mínima será de 3°C y la máxima de 9°C. Cielo Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur con ráfagas de 45 km/h.
Recomendaciones en rutas
Desde Defensa Civil anunciaron un ingreso de frente frío afectando el Sur, Este y Norte provincial, con un marcado descenso de la temperatura.
Alerta rutas
Recomendación de Defensa Civil
Defensa Civil
Además, alertaron por posible formación de hielo sobre la calzada y reducción de visibilidad en rutas y caminos, por lo que se recomienda circular con precaución.
El tiempo para el domingo
Para el domingo se espera un cielo cubierto a parcialmente nublado y frío con heladas parciales, nieblas y neblinas matinales. Además, se esperan precipitaciones en la madrugada y un mejor tiempo en cordillera. La máxima será de 12°C y la mínima de 2°C