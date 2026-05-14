Se viene el frío y se esperan nevadas para el sábado, ¿Llegarán al llano?

El tiempo en Mendoza comenzará a cambiar de manera marcada hacia el fin de semana y el sábado aparece como la jornada más fría e inestable de los próximos días , con lluvias, fuerte nubosidad y la posibilidad de nevadas en sectores cercanos al llano .

Pronóstico en Mendoza: cielo algo nublado y caída leve de la temperatura para este miércoles

Cae la temperatura en Mendoza y el cielo se mantendrá algo nublado: el tiempo para mañana

De acuerdo con el reporte meteorológico, el jueves y viernes tendrán condiciones relativamente estables, con temperaturas máximas que rondarán los 20°C y presencia de viento norte débil en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, el panorama cambiará de forma abrupta durante la madrugada del sábado con el ingreso de un sistema frontal del sur que provocará un importante descenso térmico.

Para el sábado 16 de mayo se espera abundante nubosidad desde las primeras horas del día y precipitaciones débiles en gran parte del territorio provincial. Las lluvias comenzarán en el Sur mendocino y avanzarán durante la mañana hacia el Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco .

Postales que deja la nieve en Chacras de Coria. Foto: Daniel Caballero / Los Andes.

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La gran pregunta pasa por la posibilidad de nieve. Según el informe, sí podrían registrarse precipitaciones níveas en zonas cercanas al llano , especialmente en sectores de precordillera del Valle de Uco , principalmente en San Carlos, Tunuyán y el oeste de Tupungato . También podrían darse nevadas en el oeste de Malargüe , el oeste y sur de San Rafael y algunos sectores del oeste del Gran Mendoza.

Por el momento, no se prevén nevadas en el centro urbano del Gran Mendoza, aunque sí podrían observarse en áreas altas y de precordillera cercanas a la ciudad debido al marcado descenso de temperatura.

Además, el ingreso de viento sur entre las 6 y las 9 de la mañana afectará a toda la provincia y se mantendrá hasta la tarde, generando una sensación térmica aún más baja. La temperatura máxima en el llano apenas alcanzaría entre 9°C y 10°C, casi diez grados menos que durante jueves y viernes.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: entre 9°C y 10°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 3°C y 4°C. Mínima (resto de la provincia): 8°C.

En Alta Montaña las condiciones serán más adversas. El mal tiempo persistirá durante toda la jornada del sábado con precipitaciones desde la madrugada en todo el corredor cordillerano. Recién cerca de las 21 horas comenzaría una mejora paulatina.

El jueves, en tanto, se presentará con cielo parcialmente nublado y viento norte débil, mientras que el viernes aumentará la nubosidad hacia la noche y comenzarán las precipitaciones en cordillera, anticipando el ingreso del frente frío previsto para el sábado.