Cae la temperatura en Mendoza y el cielo se mantendrá algo nublado: el tiempo para mañana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada marcada por vientos leves del sudeste y una mínima que no superará los 7°C. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Luego de un miércoles templado, Mendoza experimentará un leve retroceso en el termómetro durante este jueves. De acuerdo con los del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada de transición con condiciones de tiempo bueno, aunque más fresca que las anteriores.

El pronóstico oficial para mañana indica una jornada "algo nublada con descenso de la temperatura". El termómetro marcará una máxima de 19°C y una mínima de 7°C. Durante el día, se prevé la presencia de vientos leves del sector sudeste, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

A diferencia del miércoles, donde se monitoreó la actividad en precordillera, para este jueves no se registran alertas meteorológicas por viento Zonda ni tormentas en los oasis productivos. La probabilidad de precipitaciones en el llano es prácticamente nula.

Situación en cordillera y anticipo del viernes En la zona de Alta Montaña, el panorama sigue siendo favorable para el tránsito internacional. Se espera un cielo poco nuboso y vientos moderados, condiciones que permiten la operatividad normal del Paso Cristo Redentor.