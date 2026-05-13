13 de mayo de 2026 - 21:00

Cae la temperatura en Mendoza y el cielo se mantendrá algo nublado: el tiempo para mañana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada marcada por vientos leves del sudeste y una mínima que no superará los 7°C. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un miércoles templado, Mendoza experimentará un leve retroceso en el termómetro durante este jueves. De acuerdo con los del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada de transición con condiciones de tiempo bueno, aunque más fresca que las anteriores.

Leé además

Así será la Federación Maipucina de fútbol: el proyecto que nació de la necesidad

Así será la Federación Maipucina de fútbol: el proyecto que nació de la necesidad
Parque San Martín - Ilustrativo.

Intenso operativo en el Parque San Martín: trasladaron sustancias peligrosas del Cuerpo Médico Forense

El pronóstico oficial para mañana indica una jornada "algo nublada con descenso de la temperatura". El termómetro marcará una máxima de 19°C y una mínima de 7°C. Durante el día, se prevé la presencia de vientos leves del sector sudeste, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

A diferencia del miércoles, donde se monitoreó la actividad en precordillera, para este jueves no se registran alertas meteorológicas por viento Zonda ni tormentas en los oasis productivos. La probabilidad de precipitaciones en el llano es prácticamente nula.

Situación en cordillera y anticipo del viernes

En la zona de Alta Montaña, el panorama sigue siendo favorable para el tránsito internacional. Se espera un cielo poco nuboso y vientos moderados, condiciones que permiten la operatividad normal del Paso Cristo Redentor.

Hacia el viernes, se anticipa un nuevo cambio de tendencia con ascenso de la temperatura (máxima de 22°C) y nubosidad variable, aunque se prevé un desmejoramiento de las condiciones climáticas en la zona de cordillera hacia el final de la semana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A tres décadas del Caso Yoryi: el crimen que conmocionó para siempre a Mendoza

A 30 años del brutal crimen del pequeño Yoryi: el caso que conmocionó para siempre a Mendoza

El gobernador, Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El intendente de Las Heras, molesto con la visita de Adorni: "Debería evitar estos actos y presentar su renuncia"

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para este miércoles en el Banco Hipotecario y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Hoy hay paro bancario: afecta la atención hasta las 13 e impacta en Mendoza

Alberto Calderón.

El mendocino Alberto Calderón, un genio matemático mundial ignorado en Mendoza