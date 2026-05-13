Intenso operativo en el Parque San Martín: trasladaron sustancias peligrosas del Cuerpo Médico Forense

El trabajo fue realizado por personal de Bomberos y Defensa Civil de Mendoza con el objetivo de realizar un traslado seguro.

Personal de Bomberos y Defensa Civil de Mendoza desplegó un operativo preventivo en el depósito y laboratorio del Cuerpo Médico Forense, ubicado en el Parque San Martín, para realizar el traslado seguro de distintas sustancias químicas que requerían manipulación especializada.

La intervención se activó tras un aviso realizado por la Mgter. S. L., quien informó la presencia de productos que debían ser embalados y movilizados bajo estrictas medidas de seguridad.

Según informó el parte oficial, debido a las características de los elementos, se convocó a personal capacitado en manejo de sustancias peligrosas.

En el lugar del hecho, ubicado en calle Lencinas, trabajó el móvil 4173 de Bomberos Cuartel Central. Las tareas estuvieron enfocadas en asegurar el acondicionamiento de los químicos y evitar cualquier tipo de riesgo durante el procedimiento.