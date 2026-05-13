Encontraron un principio de túnel en un pabellón de máxima seguridad

Agentes del Servicio Penitenciario detectaron una excavación en uno de los pabellones de internos de alto perfil del Complejo Penitenciario Nº11 de Piñero y las autoridades activaron un operativo preventivo ante la sospecha de un posible intento de fuga .

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El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada entre la medianoche y la madrugada del domingo. Según informaron desde el Gobierno de Santa Fe, durante la requisa también se secuestró un arma blanca de fabricación casera.

La excavación fue encontrada en el sector de baños del patio externo del pabellón y tenía aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad . Además, los agentes incautaron un elemento punzante metálico de unos 40 centímetros de longitud.

Tras el procedimiento, se dispuso el cierre preventivo del pabellón mientras avanzan las pericias y la investigación judicial correspondiente.

El operativo contó con la participación de personal penitenciario y del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de los controles permanentes que se realizan en las cárceles santafesinas.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que las inspecciones aleatorias, las requisas a familiares y los controles mediante escáner forman parte de los “distintos anillos de control” implementados en las unidades penitenciarias.

Además, la funcionaria adelantó que en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas cárceles, entre ellas la denominada “El Infierno”, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para reforzar el sistema de seguridad penitenciaria.