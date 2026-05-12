Matias Morla, sobre derechos por las marcas de Maradona: "Esta pelea la tenía con sus hijos hace diez años"

El ex apoderado de los derechos de imagen de Diego Maradona, apuntó contra las hijas del exfutbolista y aseguró que se trata de un conflicto que comenzó hace muchos años.

Matias Morla sobre los derechos por las marcas de Maradona: "Esta pelea la tenía con sus hijos hace diez años"

El abogado Matías Morla apuntó contra las hijas de Diego Armando Maradona en medio de la disputa legal por las marcas del astro argentino, causa que fue elevada a juicio, al sostener que "esta pelea" la tenía el exjugador con ellas "hace diez años".

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el ex apoderado de los derechos de imagen de Maradona, acusado del delito de defraudación por administración fraudulenta, se refirió al debate oral y público que se llevará a cabo contra Rita y Claudia, dos de las hermanas de Diego; el cuñado del letrado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador de las marcas, Sergio Garmendia.

Matías Morla / Diego Maradona Matías Morla y Diego Armando Maradona “Ahora hay una medida cautelar, por lo que la marca no se puede usar. Y eso va a terminar en un juicio oral, al que yo voy a ir con todos los documentos firmados por Diego, con las hermanas y ellas también van a ir y el que gane se queda con la marca”, señaló Morla en declaraciones al canal DNEWS.

En este sentido, negó que las firmas de la presunta cesión que Maradona habría realizado estén "adulteradas", al tiempo que anheló: "Ojalá las periten".

Al mismo tiempo, subrayó que el enfrentamiento con los hijos de Maradona es "una pelea que la tenía Diego con ellos desde hace 10 años y ahora la tengo yo. Pero también la familia son las hermanas y lo único que recibo son cosas favorables", señaló

El segundo juicio Con respecto al segundo juicio por la muerte del astro argentino, Morla sostuvo que si el paciente "hubiese estado atendido, no hubiese fallecido". Sin embargo, aclaró que "más allá de lo que crea yo, hay una causa penal", por lo que las presuntas responsabilidades se dirimirán en el proceso que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro. “Hasta ahora, este juicio viene desarrollándose de manera serena y seria. Espero que podamos tapar lo que pasó del papelón de la jueza (Julieta) Makintach”, expresó el abogado, refriéndose a la magistrada destituida por protagonizar el documental Justicia Divina. Asimismo, resaltó: "Espero se llegue a un resultado para todos, para que podamos hacer el duelo las hermanas, los hijos y yo. Creo que una sentencia absolutoria o condenatoria va a dar tranquilidad para muchas personas", concluyó.