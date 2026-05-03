"No debería haber imputados penalmente por la muerte de Maradona", sostuvo el defensor de Agustina Cosachov

Los defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de los siete acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, consideraron que "no debería haber imputados" en el juicio que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro, al tiempo que resaltaron: "Este debate es para determinar si hubo o no mala praxis".

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En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Vadim Mischanchuk y Martín Etchart dieron a conocer su estrategia para demostrar la presunta inocencia de Cosachov y remarcaron que el deceso del astro argentino se trató de un "evento cardíaco agudo" , por lo que "la teoría del dolo se desmorona audiencia tras audiencia".

Los abogados explicaron la función de la psiquiatra y adelantaron la estrategia que implementarán en este segundo proceso iniciado a mediados de abril.

Noticias Argentinas: ¿Qué pudo haber deteriorado la salud de Maradona hasta el desenlace del 25 de noviembre de 2020 luego de su externación en la Clínica Olivos?

Vadim Mischanchuk: Justamente ese es el objeto de este juicio. Uno tiene que opinar con elementos de certeza. Tenemos la autopsia , la cual dice que falleció por un evento cardíaco. Después de la necropsia, se llevaron a cabo estudios complementarios para constatar, en la medida de lo posible, las causas de ese evento cardíaco.

Acá tenemos dos posturas distintas. En primer término, hay una junta médica de la Policía Bonaerense del año 2021 en La Plata, donde se sostiene que hubo un evento cardíaco agudo agónico. Luego, peritos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires realizaron una junta médica en la Asesoría Pericial mediante la que concluyeron que se trató de un episodio cardíaco agudo, que inclusive pudo haber durado minutos y coincide con la forma en que lo encontraron a Maradona en su habitación: estaba acostado boca arriba.

Una persona que sufre agonía intenta levantarse, suele caerse y relajar esfínteres. Una agonía y un sufrimiento implica eso. La teoría más seria señala que el señor Diego Armando Maradona murió mientras dormía. En ese contexto, Agustina Cosachov no tiene nada que ver con el deceso porque el paciente no se suicidó y tampoco tuvo una sobreingesta de medicamentos. Por ejemplo, el médico emergentólogo Juan Carlos Pinto declaró que ubica el horario de muerte entre dos y cinco horas previas a su llegada, lo que nos da una data de fallecimiento entre las 7:30 y las 10:30 de la mañana. El horario se determina a través de pruebas clínicas, cálculo matemático y toma de temperatura.

La hipótesis de la agonía se está desmoronando a medida que se producen las pruebas en este debate oral y público. No hay prueba científica que avale con certeza y con el rigor necesario para esta etapa del proceso que hubo una agonía de 12 horas. La certeza indica que está del lado del evento agudo.

Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, los defensores de Cosachov. Vadim Mischanchuk (izquierda) y Martín Etchart (derecha), los defensores de Cosachov. Agencia NA

NA: ¿Esto favorecería a Cosachov?

VM: No solamente a Cosachov, favorece a todos los imputados porque ese evento agudo implica que ninguno tuvo la posibilidad de hacer algo y descarta el dolo.

NA: ¿A qué hora llegó Cosachov a la casa de Tigre ese día?

VM: A las 12. Según los registros, llegó minutos más o minutos menos a las 12. Cuando llegó ya estaba muerto.

NA: ¿Se pudo haber evitado la muerte o fue un hecho fortuito?

VM: A raíz de la prueba que se va produciendo en el causa, está quedando claro que fue un hecho imprevisible. De hecho, esto coincide con lo que dijo el director de la Clínica Olivos en su momento: remarcó que como Maradona estuvo una semana conectado a un monitor multiparamétrico y todo daba perfecto; su corazón estaba dentro de parámetros normales para su edad y sus características, por lo que no era previsible para ellos una insuficiencia cardíaca. Yo creo que no era previsible para nadie porque aquellos que intentan, de alguna manera, vincular este evento cardíaco con antecedentes similares, eso no significa que haya quedado con una insuficiencia cardíaca permanente.

Basta con leer las historias clínicas, Diego no tomaba medicación para el corazón desde el 2007. Son documentos que nadie cuestionó.

ME: Inclusive el Sanatorio Guemes señala que después de una internación, hubo un restablecimiento del corazón en su totalidad. Él, al haber sufrido consumos problemáticos o de adicción a la cocaína, experimentó cambios morfológicos coronarios, pero también está probado y estudiado que, si el adicto deja de consumir por un tiempo determinado, se logra un restablecimiento en la forma del corazón.

NA: ¿Cuál fue el rol de Cosachov con la salud de Maradona? ¿Se encargaba de suministrarle las pastillas psiquiátricas?

VM: Era la psiquiatra exclusivamente hacía seis meses, nunca dijo lo contrario. La medicación psiquiátrica la indicaba ella de manera consensuada con los médicos de Ipensa y Olivos, donde le suministraban las pastillas que ella decía. Vos pensá que si Agustina daba una medicación incorrecta, ya sea en cantidad o calidad, los médicos hubieran dicho 'che, esta medicación no se la podemos dar'.

Esa medicación Maradona la fue tomando de manera equilibrada y ajustada a cada necesidad. A ver, los tratamientos que tienen que ver con la salud mental y, sobre todo, con consumo problemático -que de eso se habló mucho y se dijo que experimentaba- se van ajustando acorde al estado del paciente. A veces, ajustás para arriba y después para abajo. Depende de la evolución.

NA: ¿Ella le suministraba la medicación a Diego? ¿Estaba al lado de él y le decía 'tenés que tomar una determinada cantidad? ¿La consumía Maradona cuando estaba solo o se la daba su entorno?

VM: El psiquiatra nunca es el que le da la medicación al paciente. Se toma de manera diaria y quizás en distintos horarios. Ni siquiera cuando el paciente está internado el profesional le da los fármacos, deja la indicación y una de las funciones de la enfermería es darle esa medicación a Maradona. En algunos casos era gente de su familia, los acompañantes o los enfermeros.

Los pacientes que están bajo un tratamiento de salud mental tienen una red primaria de contención. En algunos casos es la familia directa en otros casos es familia en segundo grado y en otros casos son los que conviven con él.

NA: ¿Cuándo menciona a los enfermeros se refiere a Ricardo Almirón y Dahiana Madrid? ¿Aquellos que estaban a cargo de la internación domiciliaria en Tigre?

VM: Sí, pero esto de ninguna manera quiere decir que pretendemos implicar una responsabilidad a esas personas. Eran siete enfermeros son los que participaron en la casa de Benavídez.

NA: ¿Por qué cree que no hay más imputados en la causa?

VM: Los fiscales hicieron un trabajo monumental, pero nosotros somos muy críticos de la acusación. Respetuosamente entendemos que hay ciertas situaciones que se contraponen. Si hubo siete enfermeros, considero que hicieron lo que pudieron. Cuando el paciente no te quiere recibir, no te quiere recibir. Yo te lo doy de vuelta, para mí no tendría que haber imputados. Ninguno de quienes participaron de la atención de Maradona en ese último tiempo tendría que estar acusados. No debería haber imputados por la muerte de Maradona.

NA: ¿Cosachov llegó a la vida de Maradona por intermedio de Morla?

VM: No, no, Cosachov no lo conocía a Morla. Sigue sin conocerlo. Cosachov se especializó en consumo problemático. Hay abogados especialistas en derecho penal, en derecho civil, en derecho de familia, en medicina, hay psiquiatras hay cardiólogos, y dentro de la psiquiatría hay distintas subespecialidades. Una subespecialidad es el consumo problemático, es decir, las adicciones. Cosachov es especialista en adicciones y fue convocada, según la prueba que surge del expediente, por el doctor Leopoldo Luque que hizo una búsqueda y entre algunos que le le sugirieron, le recomendaron uno de ellos era Agustina Cosachov. Alguno optaron por no tomar el caso.

Maradona rechazó a muchos profesionales y con Agustina Cosachov estableció un vínculo que siguió durante seis meses. Según algún estudio toxicológico, la medicación que se encontró es la medicación que le indicaba Cosachov, y sobre lo que se encontró, se les preguntó a los peritos, quienes dijeron era la medicación que se suele dar en cuadros de síndromes de abstinencia por consumo problemático. No tiene ninguna relación con el evento cardíaco porque quedó descartado que los fármacos que le indicaba Cosachov hubiesen provocado esa arritmia ventricular izquierda que fue lo que causó la muerte.

NA: ¿Qué es una arritmia ventricular izquierda?

VM: Se trata de un evento cardíaco distinto al infarto. Una arritmia es un cambio de ritmo en el funcionamiento del corazón que puede derivar en una parada cardíaca. Por ejemplo, si escucháramos un tema musical, se sale de ritmo y no puede volver al ritmo original. ¿Qué lo puede causar? Múltiples factores que es lo que determina la última pericia, que sostiene: "No podemos determinar lo que provocó esa arritmia que derivó en una parada cardíaca". Como así tampoco se puede determinar una muerte súbita.

NA: ¿Eso sí o sí no se puede determinar?

VM: No, porque el corazón se para. Y una vez que pasa eso, no deja cicatriz. Si hubiese sido un infarto, el infarto microscópicamente tejidos muertos. No fue un infarto, fue una parada cardíaca. Es más, si es un infarto, ahí si cobra la posibilidad de tener un desfibrilador porque el infarto sí afecta parte del tejido. Cuando hay una asistolia -falta de actividad eléctrica en el corazón-, una arritmia o una parada cardíaca, no hay desfibrilador que valga.

NA: ¿Y el edema?

VM: No es por desmerecer a nadie, pero en medicina dos más dos es cuatro. Una cosa es hinchazón y otra cosa es edema. Es cierto que en algún momento Maradona estuvo hinchado o tuvo algún miembro hinchado y hay indicaciones, por ejemplo, de que levantó la pierna. Cuando uno ve videos imágenes de Diego previos a su estadía en Tigre, también hay periodos donde se lo ve hinchado. Incluso en otras fotografías, se observa un abdomen globos producto de las maniobras de reanimación como consecuencia de la acumulación de algún líquido. No se ve edema en los tobillos. No es un tema que compete a Cossachov.

NA: ¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa en este juicio además de intentar demostrar o de probar la supuesta inocencia de la psiquiatra?

VM: Nuestra estrategia es dinámica y se va acomodando según como viene un juicio. Los juicios son dinámicos y nuestra estrategia también es dinámica. Por lógica y por el Código Penal, los acusadores producen prueba primero y las defensas producen prueba después. Es decir, la defensa juega el contragolpe. En el momento oportuno nosotros haremos lo que sea necesario para refutar a los acusadores.