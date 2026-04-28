"Muchos condenados": las polémicas declaraciones de Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Maradona

A pocos días de un nuevo avance en la causa judicial por la muerte de Diego Maradona , Fernando Burlando volvió a fijar una postura contundente y aseguró que espera condenas firmes para los acusados. El abogado de las hijas del exfutbolista sostuvo que el proceso judicial marcará un punto de inflexión para la familia.

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Las declaraciones llegaron en medio de una nueva etapa del juicio que investiga las responsabilidades por la muerte del ídolo argentino y que mantiene bajo la lupa a médicos, profesionales de la salud y personas del entorno más cercano que participaron de su atención en los últimos días de vida.

Durante una entrevista en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco en América, Burlando aseguró que el juicio terminará con varios condenados y dejó en claro que no tiene dudas sobre el resultado. “ De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda ”, afirmó con firmeza al referirse al desarrollo de la causa.

Lejos de moderar su postura, reforzó esa convicción y sostuvo: “ Estoy convencido de lo que les digo, convencido ”. Para el letrado, el avance judicial no solo representa una posible sentencia penal, sino también una forma de abrir una nueva etapa emocional para los familiares directos de Maradona y para quienes todavía siguen atravesados por su muerte.

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El impacto que espera para la familia de Maradona

Burlando también se refirió al efecto que podría generar una resolución judicial sobre el entorno más íntimo del exjugador. Según explicó, el juicio podría ayudar a cerrar una etapa marcada por el dolor y la incertidumbre.

“Creo que va a ser la forma, no de aliviar, pero sí, por lo menos, después de tanto tiempo, dar vuelta o entrar en otro capítulo de la vida de todas las víctimas, de las víctimas indirectas, de los hijos y de toda la gente que sufre”, expresó.

“A Diego lo asesinaron”, la frase más fuerte de Burlando

En otra entrevista concedida al programa LAM, el abogado fue todavía más directo y sostuvo que todos los acusados deberían recibir una condena por homicidio simple. “Para mí, todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple. Yo soy de los que dicen que a Diego lo asesinaron”, declaró.

Los principales acusados en la causa

Según explicó Burlando, los principales responsables serían quienes integraban el equipo médico y de tratamiento de Maradona durante sus últimos días. Entre ellos mencionó a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz y Nancy Forlini.

La acusación sostiene que no se brindó la asistencia médica adecuada y que existieron decisiones y omisiones que habrían expuesto a Maradona a un riesgo fatal evitable.

Fernando Burlando se puso a disposición de la familia del joven asesinado en Villa Gesell Fernando Burlando se puso a disposición de la familia Maradona.

No fue negligencia, según la querella

Uno de los puntos centrales del planteo de Burlando es que la muerte de Maradona no puede encuadrarse únicamente como una mala praxis o una negligencia profesional.

“No fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones”, aseguró. Luego explicó que, cuando una persona conoce los riesgos que pueden derivarse de sus actos y aun así continúa avanzando, la conducta puede interpretarse como homicidio simple con dolo eventual.

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“Cuando sabés que tus acciones pueden generar ciertas conductas de riesgo y, a pesar de eso, seguís adelante; sin lugar a dudas, esto se transforma en un homicidio simple por dolo eventual”, afirmó.