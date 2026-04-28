Las hermanas de Diego Maradona se expresaron tras pasar por Tribunales y dejaron un mensaje

Claudia y Ana Maradona recordaron “con mucho amor” al exjugador y asumieron que “no fueron citadas” a declarar en este segundo tramo del juicio.

En el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona- el primero suspendido por un escandaloso documental-, dos de sus hermanas se refirieron públicamente al recuerdo que mantienen del exfutbolista y se mostraron brevemente ante la prensa tras una jornada en Tribunales.

Al ser consultadas por un grupo de periodistas, Claudia y Ana Maradona coincidieron en una misma definición: “Lo recordamos con mucho amor”, asumieron, reflejando que el recuerdo sigue intacto. Sus palabras llegaron en medio de nuevas declaraciones vinculadas a la causa.

El contacto se produjo a la salida de los Tribunales de San Isidro, donde ambas confirmaron que no forman parte de la lista de testigos convocados para esta etapa del proceso. Aun así, dejaron una definición concreta sobre el vínculo que mantienen con la memoria del ídolo argentino.

Diego Maradona / Hermanas Hermanas de Diego Maradona: Rita, Ana y Claudia. Gentileza

En su declaración revelaron que “no fueron citadas” a declarar en este segundo tramo del juicio, que busca esclarecer las responsabilidades en torno a la muerte del exjugador.