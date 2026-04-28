28 de abril de 2026 - 14:51

Las hermanas de Diego Maradona se expresaron tras pasar por Tribunales y dejaron un mensaje

Claudia y Ana Maradona recordaron “con mucho amor” al exjugador y asumieron que “no fueron citadas” a declarar en este segundo tramo del juicio.

Juicio que investiga la muerte de Diego Maradona.

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Los Andes | Redacción Sociedad
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Al ser consultadas por un grupo de periodistas, Claudia y Ana Maradona coincidieron en una misma definición: “Lo recordamos con mucho amor”, asumieron, reflejando que el recuerdo sigue intacto. Sus palabras llegaron en medio de nuevas declaraciones vinculadas a la causa.

El contacto se produjo a la salida de los Tribunales de San Isidro, donde ambas confirmaron que no forman parte de la lista de testigos convocados para esta etapa del proceso. Aun así, dejaron una definición concreta sobre el vínculo que mantienen con la memoria del ídolo argentino.

Diego Maradona / Hermanas
Hermanas de Diego Maradona: Rita, Ana y Claudia.

Hermanas de Diego Maradona: Rita, Ana y Claudia.

En su declaración revelaron que “no fueron citadas” a declarar en este segundo tramo del juicio, que busca esclarecer las responsabilidades en torno a la muerte del exjugador.

Durante la misma jornada, están previstas las declaraciones de Verónica Ojeda y del psicólogo Carlos Díaz, quienes debían presentarse ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

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