18 de noviembre de 2025 - 11:12

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por grabar a escondidas el documental de Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento determinó por unanimidad que la magistrada cometió irregularidades y mostró así su interés personal en la causa, que quedó anulada.

Destituyeron a la jueza Makintach

Destituyeron a la jueza Makintach

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury contra la jueza Julieta Makintach resolvió este martes, por unanimidad (11 votos), destituirla de su cargo por las graves irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La resolución también le prohíbe volver a ocupar un cargo judicial en el futuro.

Leé además

Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

La jueza Makintach habló del documental de Diego Maradona y volvió a afirmar que "no existió"

Por Ramiro González Britez
Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

Revelan los chats de la jueza Makintach con sus colegas del tribunal tras la polémica por el documental

Por Redacción Sociedad

El veredicto se conoció en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló todo el proceso. La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar la sentencia.

Jueza Julieta Makintach
La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado.

La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado.

El escándalo se desató por el documental titulado “Justicia Divina” que la propia Makintach grababa a escondidas durante el debate oral por el fallecimiento del Diez. Este hecho comprobó su interés personal en el resultado del proceso, lo que anuló el juicio en el que se debía determinar la responsabilidad de ocho miembros del equipo médico de Maradona en su muerte.

El Jurado de Enjuiciamiento, que preside Hilda Hogan (presidenta de la Suprema Corte Bonaerense), definió la sentencia de 115 páginas durante el fin de semana. La destitución implica que Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, ni tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1990784457272361324?s=20&partner=&hide_thread=false

Este desenlace es contrario a lo que esperaba la ahora exjueza, cuya estrategia apuntaba a que el gobernador Axel Kicillof le aceptara la renuncia que presentó en junio. De haber sido aceptada, esa dimisión le hubiera permitido la posibilidad de trabajar en otros cargos de la Justicia en el futuro.

La audiencia contó con la presencia de Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja, Mario Baudry (quien también es abogado en el caso Maradona), que escucharon el fallo en primera fila.

Embed - EXCLUSIVO: EL GUIÓN DEL DOCUMENTAL DE LA JUEZA MAKINTACH DEL CASO MARADONA

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Albañil denunciado por abuso sexual en una escuela: padres piden seguridad en los baños y la Justicia aguarda pruebas

Denuncia contra albañil por presunto abuso sexual en una escuela: piden seguridad en los baños y la Justicia aguarda pruebas

Por Ignacio de la Rosa
Jesús Moyano (37) fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave. 

"Pato" y "Pancho", los dos detenidos por la brutal golpiza a un hombre en Tunuyán: arriesgan duras penas

Por Redacción Policiales
Juan Oscar Sáez (54) el acusado del doble homicidio. Archivo Los Andes

Doble homicidio de Tunuyán: el acusado se arrepintió del juicio abreviado y ahora un jurado decidirá su suerte

Por Redacción Policiales
Un chofer de aplicación de viajes fue asaltado en Godoy Cruz

Un chofer engañado y un conocido ladrón con "las manos en la masa": noche agitada en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales