Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por grabar a escondidas el documental de Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento determinó por unanimidad que la magistrada cometió irregularidades y mostró así su interés personal en la causa, que quedó anulada.

El Jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury contra la jueza Julieta Makintach resolvió este martes, por unanimidad (11 votos), destituirla de su cargo por las graves irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La resolución también le prohíbe volver a ocupar un cargo judicial en el futuro.

El veredicto se conoció en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló todo el proceso. La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar la sentencia.

Jueza Julieta Makintach La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado. El escándalo se desató por el documental titulado “Justicia Divina” que la propia Makintach grababa a escondidas durante el debate oral por el fallecimiento del Diez. Este hecho comprobó su interés personal en el resultado del proceso, lo que anuló el juicio en el que se debía determinar la responsabilidad de ocho miembros del equipo médico de Maradona en su muerte.

El Jurado de Enjuiciamiento, que preside Hilda Hogan (presidenta de la Suprema Corte Bonaerense), definió la sentencia de 115 páginas durante el fin de semana. La destitución implica que Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, ni tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1990784457272361324?s=20&partner=&hide_thread=false JULIETA MAKINTACH DESTITUIDA



DIEGUITO FERNANDO :"QUIERO JUSTICIA POR PAPÁ"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/OjxrWwVvNk — América TV (@AmericaTV) November 18, 2025 Este desenlace es contrario a lo que esperaba la ahora exjueza, cuya estrategia apuntaba a que el gobernador Axel Kicillof le aceptara la renuncia que presentó en junio. De haber sido aceptada, esa dimisión le hubiera permitido la posibilidad de trabajar en otros cargos de la Justicia en el futuro.