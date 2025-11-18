Doble homicidio de Tunuyán: el acusado se arrepintió del juicio abreviado y ahora un jurado decidirá su suerte

Cuando todo estaba listo para que la investigación de un doble homicidio ocurrido en Tunuyán en julio de 2023 se cerrara con un juicio abreviado, el acusado se arrepintió y ahora será sometido a un juicio por jurados y, de ser declarado culpable podría recibir una pena de prisión perpetua.

Esta mañana el acusado, Juan Oscar Sáez (52) optó por no aceptar el acuerdo que habían pautado entre el jefe de la Fiscalía del Valle de Uco Javier Pascua y la defensa del imputado: la pena que se había fijado era de 24 años de prisión por las muertes de Héctor José Maldonado Cortez (55) y de Daniel Alejandro Mamaní Sánchez (27).

La figura penal que se había acordado era amenazas agravadas por el uso de arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en tres hechos independientes que concurren de manera real”.

Las víctimas, Maldonado y Mamaní y Sáez, el acusado. Archivo Los Andes.

Maldonado presentaba seis disparos en el cuerpo. Tenía antecedentes. Mamaní recibió dos tiros. Mañana iba a cumplir 28 años. Sáez huyó en moto y la dejó en San Carlos. Los buscan con drones y perros.

Ahora, desechado del abreviado, se realizará un juicio por jurados que ya tiene fecha: del 1 al 5 de diciembre próximo.

La investigación penal fue realizada por el fiscal de Tunuyán Jorge Quiroga, quien, inicialmente calificó la muerte de Maldonado como homicidio simple; y la de Mamaní como “homicidio agravado en concurso premeditado y alevosía, agravado por uso de arma”.

Sáez se encuentra detenido desde el 21 de julio de 2023, luego de estar un pasó más de 48 horas prófugo tras huir a bordo de una moto tipo “chopera” de la escena del doble homicidio ocurrido 18 de julio, por la noche, en el cruce de calles Francisco Delgado y Boulogne Sur Mer, en la zona de Cuadro de la Estación en el Valle de Uco.

Ocho disparos fatales

El doble homicidio se produjo en la tarde el martes 18 de julio pasado, en una vivienda compartida por varias familias, ubicada en Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, en Cuadro de la Estación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, todo comenzó cuando Héctor Maldonado y Daniel Mamaní se dirigieron a la casa de la ex pareja de más joven para llevarle leña.

Mientras se disponían a descargarla, Sáez hizo su aparición, ofuscado por una amenaza que habría recibido de Maldonado.

Este desafortunado encuentro marcó el inicio de una serie de eventos violentos que nadie esperaba pero momentáneamente, la discusión pareció apaciguarse. Sin embargo, la calma fue efímera ya que Sáez optó por esconderse entre los árboles y matorrales cercanos.

Luego desenfundó una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego, en total, 13 veces de acuerdo a la cantidad de vainas servidas que después recogió de la escena personal de Policía Científica.

Trágicamente, seis proyectiles impactaron en el cuerpo de Maldonado, mientras que dos alcanzaron la espalda de Mamaní.

Varios vecinos de la zona relataron que las detonaciones fueron posteriores a una discusión y que luego Sáez escapó en su moto tipo chopera de 200cc.