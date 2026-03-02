Murió un turista francés en Alta Montaña en Tunuyán: cómo ocurrió y cuál es la hipótesis

La víctima fue identificada como Joel Oliver, de 35 años. Su muerte se produjo en el Manzano Histórico.

Un turista francés de 35 años murió este lunes por la tarde en la zona de alta montaña de Tunuyán, luego de presentar una grave dificultad respiratoria mientras realizaba una excursión por su cuenta.

El hecho se registró cerca de las 15.45 en el sector del Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari, en el Manzano Histórico. La víctima fue identificada como Joel Oliver, de nacionalidad francesa.

La alerta ingresó a la línea de emergencias, donde se informó que el hombre tenía problemas para respirar y se encontraba en una área de difícil acceso, acompañado por otra persona.

De inmediato se activó un operativo de rescate por vía terrestre, del que participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina -Escuadrón 28 Tunuyán-, junto a personal policial, guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

Qué le sucedió al turista francés Según la primera información, el turista presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar. Las condiciones del terreno complicaron las tareas de asistencia. Horas más tarde, personal de Gendarmería informó que el hombre no presentaba signos vitales.