2 de marzo de 2026 - 20:21

Murió un turista francés en Alta Montaña en Tunuyán: cómo ocurrió y cuál es la hipótesis

La víctima fue identificada como Joel Oliver, de 35 años. Su muerte se produjo en el Manzano Histórico.

Manzano Histórico. (foto archivo)

Manzano Histórico. (foto archivo)

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un turista francés de 35 años murió este lunes por la tarde en la zona de alta montaña de Tunuyán, luego de presentar una grave dificultad respiratoria mientras realizaba una excursión por su cuenta.

Leé además

Manuel Arrué se encuentra bajo internación domiciliaria y Lara continúa internada tras un cuadro grave de botulismo.

Botulismo en Tunuyán: el padre recibió el alta, pero su hija continúa en grave estado

Por Redacción Sociedad
W. F.B.,  presunto autor de las 7 puñaladas recibidas por el deportista Ignacio Gabriel Acosta, luchador de kickboxing. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.  

Detuvieron a un joven acusado de apuñalar brutalmente al luchador de kickboxing en Tunuyán

Por Redacción Policiales

El hecho se registró cerca de las 15.45 en el sector del Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari, en el Manzano Histórico. La víctima fue identificada como Joel Oliver, de nacionalidad francesa.

La alerta ingresó a la línea de emergencias, donde se informó que el hombre tenía problemas para respirar y se encontraba en una área de difícil acceso, acompañado por otra persona.

De inmediato se activó un operativo de rescate por vía terrestre, del que participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina -Escuadrón 28 Tunuyán-, junto a personal policial, guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

Qué le sucedió al turista francés

Según la primera información, el turista presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar. Las condiciones del terreno complicaron las tareas de asistencia. Horas más tarde, personal de Gendarmería informó que el hombre no presentaba signos vitales.

En el caso intervino la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo para avanzar en la investigación y determinar con precisión las causas del fallecimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno provincial llamó a licitación pública por $936 millones para contratar locales que operarán el sistema en tres departamentos.

SUBE: el Gobierno avanza con la licitación para implementar el servicio en el Este y Valle de Uco

Por Redacción Política
Ignacio Acosta. Gentileza: Última Palabra (Facebook) 

Le dieron 7 puñaladas a un luchador de kickboxing en la puerta de un gimnasio de Tunuyán

Por Redacción Policiales
Detenidos dos menores de 16 años por robar una moto en Tunuyán 

Detuvieron a dos menores de edad que robaron una moto en Tunuyán

Por Redacción Policiales
Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán. Fueron recapturados 24 horas después. 

"Treparon como monos": así fue la fuga de los dos presos que terminó con la muerte de un penitenciario

Por Oscar Guillén