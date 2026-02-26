SUBE: el Gobierno avanza con la licitación para implementar el servicio en el Este y Valle de Uco

El gobierno de Alfredo Cornejo llamó a licitación pública para la contratación del servicio de Unidades de Gestión SUBE (UGS ) que funcionarán en los departamentos de Lavalle, San Martín y Tunuyán , en el marco de la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el transporte urbano de esas comunas.

La medida quedó formalizada este jueves a través de la Resolución 94 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicada en el Boletín Oficial.

Según consta en la resolución, la contratación apunta a garantizar el funcionamiento de tres Unidades de Gestión SUBE en locales ubicados en las terminales de ómnibus de cada departamento o en sus inmediaciones, por considerarse puntos estratégicos del transporte público.

Las UGS tendrán a su cargo tareas como la venta, registro y recarga de tarjetas; acreditación de cargas; asignación de abonos con gratuidades vigentes; gestiones de recuperación de saldo y asesoramiento a usuarios .

Estas funciones no están contempladas dentro del alcance operativo de Nación Servicios S.A., administradora del sistema SUBE a nivel nacional.

Desde la Subsecretaría de Transporte indicaron que la implementación de la tarjeta SUBE en Lavalle, San Martín y Tunuyán busca optimizar el sistema de pago del transporte público y superar las limitaciones de los mecanismos actuales.

El inicio efectivo del servicio de las UGS se establecerá mediante acta una vez que el sistema SUBE esté operativo en cada departamento.

La licitación

La contratación se prevé por un plazo de 24 meses, con posibilidad de prórroga. El monto autorizado para el llamado a licitación asciende a $936 millones. Para el ejercicio 2026 se imputará una partida de $390 millones, correspondiente a diez meses de prestación, con una imputación mensual estimada en $13 millones por cada departamento.

La resolución también aprueba los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, y faculta a la Dirección de Administración y Transporte de la Subsecretaría de Transporte a realizar el llamado, fijar las fechas de presentación y apertura de ofertas, e imputar, liquidar y abonar los gastos en ejercicios futuros.

Además, se designó a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación que evaluará las ofertas presentadas en el marco de la licitación pública.

El decreto