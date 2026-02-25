25 de febrero de 2026 - 19:42

Marcha de la CGT: habrá movilización y denuncia judicial si la Reforma Laboral se convierte en ley

La Confederación General del Trabajo afirmó que recurrirá a la Justicia al considerar que el proyecto de Milei contiene “puntos inconstitucionales”, además de que “perjudica” a los trabajadores.

CGT
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió que saldrá a la calle el próximo lunes para respaldar una presentación judicial contra la Reforma Laboral, impulsada por Javier Milei, en caso de que el Senado la apruebe en la sesión prevista para el viernes.

La central obrera anticipó que recurrirá a la Justicia por considerar que "el proyecto contiene puntos inconstitucionales", además de que perjudican a los trabajadores. La decisión se tomó este lunes en una reunión de la mesa chica, que se realizó en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

La movilización será hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, con el objetivo de acompañar formalmente el planteo legal. El jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hizo de anfitrión, mientras que también estuvieron presentes los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

Interna en la CGT

Lejos de su perfil combativo, Hugo Moyano forma parte hoy del ala dialoguista de la central, junto a los triunviros Sola, Arguello y Jerónimo, una postura que lo enfrenta a su hijo Pablo, quien busca conformar un polo sindical opositor al Gobierno.

Si bien se desempeña como secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano mantiene desde hace años un distanciamiento con su padre tanto por diferencias políticas como de administración del propio gremio.

La presencia del padre del clan en el mitín de la CGT dio cuenta de la posición mayoritaria que tiene el sector moderado de la central obrera. En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

