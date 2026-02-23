23 de febrero de 2026 - 19:24

La mesa chica de la CGT se reúne el miércoles en la previa del tratamiento de la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Unidos define este martes un paro de 24 horas y movilización para el viernes, cuando se trate en el Senado la iniciativa del gobierno de Javier Milei.

La CGT define se reúne con la mesa chica mientras gremios duros preparan una protesta el viernes,  cuando se trate en el Senado la reforma laboral. 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, el encuentro está en plena organización –con lugar y hora a definir–, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

También coincide la mayoría de la conducción cegetista en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”. Por este motivo, se ratificará la postura de “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga. "No vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron ante esta agencia desde la mesa de conducción de la central.

Otros sectores planifican hacer paro el próximo viernes

Mientras tanto, sectores de postura más “dura” como la UOM, Aceiteros, los pilotos de APLA y los estatales de ATE, entre otros, se encaminan a definir mañana un paro de 24 horas con una movilización de 12 horas para el viernes.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), anunciará la decisión este martes y convocará a la CGT a sumarse. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) de Argentina prepara un nuevo paro de 36 horas para esta semana.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió que el Congreso ha votado contra los derechos de las familias trabajadoras, convirtiéndolas en "futuros pobres y precarizados"

“Este mismo Congreso sentenció a los trabajadores marítimos y fluviales excluyéndolos de la ley de Contrato de Trabajo (LCT), cercenando los derechos mínimos y despojándolos de una instancia de resolución judicial laboral, nos han desconocido y menospreciado”, advirtió el dirigente gremial.

Como parte del Frente de Sindicatos Unidos, afirmó que “será en la calle y en la Justicia donde continuaremos esta discusión por injusta, inconstitucional y prepotente”

La reforma laboral regresa al Senado tras las modificaciones realizadas donde el oficialismo eliminó el controvertido artículo 44, que establecía bajas salariales para los empleados que solicitaran licencia por enfermedad.

El Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de inaugurar las sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo.

