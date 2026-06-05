La primera señal de Cornejo de cara al 2027: qué dijo de los candidatos que buscan sucederlo

El gobernador Alfredo Cornejo habló por primera vez a las posibles candidaturas dentro de Cambia Mendoza para las elecciones de 2027 y pidió poner el foco en la gestión antes que en la discusión electoral, en momentos en que varios dirigentes oficialistas comenzaron a posicionarse como eventuales sucesores.

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Las declaraciones se produjeron luego de que distintos referentes del oficialismo, entre ellos los ministros Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE) y de Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) manifestaran públicamente sus aspiraciones de competir por la Gobernación.

A ellos se suma el intendente de Capital, Ulpiano Suarez , mientras que también persisten las especulaciones sobre una eventual candidatura del diputado nacional Luis Petri .

Consultado sobre ese escenario, Cornejo consideró prematuro hablar de postulaciones cuando todavía falta más de un año para el inicio formal del proceso electoral.

“A un año y algunos meses de que se inicie un proceso electoral, presentación de listas y demás, no creo que el ciudadano medio tenga la cabeza puesta en quiénes son los candidatos”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la discusión pública sobre las candidaturas está impulsada principalmente por la dirigencia política y el ámbito periodístico, mientras que la ciudadanía mantiene otras preocupaciones.

“Hay una crónica periodística y hay dirigentes políticos que dan vuelta alrededor de eso como si fuera un tema. Creo que es mucho más relevante lo que pase con el agua, con el sistema cloacal, con la seguridad y con la economía, que es el principal problema que señalan todas las encuestas”, señaló.

En ese sentido, consideró que quienes ya comenzaron a instalar sus nombres para la sucesión provincial se están adelantando a los tiempos políticos. “Creo que se apresuran todos los que están planteando candidaturas”, expresó el mandatario.

Natalio Mema-Alfredo Cornejo-transporte Alfredo Cornejo, Natalio Mema, el senador Martín Kerchner y el empresario del transporte Sergio Pensalfine.

La continuidad del programa de gobierno

Sin embargo, Cornejo dejó algunas definiciones sobre el mecanismo que imagina para la construcción de la oferta electoral oficialista. Recordó que una estrategia similar fue aplicada en 2019 y aseguró que el objetivo será preservar la continuidad del programa de gobierno.

“El único concepto que debo resaltar es que la estrategia que tengo en la cabeza es la de siempre. La hicimos en 2019. Es tratar de que el programa de gobierno tenga continuidad en las cosas que ha hecho bien, corregir las que haya que corregir y después apoyar a las personas que se ajusten a ese programa”, afirmó.

El gobernador también recordó que durante el proceso previo a las elecciones de 2019 se evaluaron distintas alternativas dentro de Cambia Mendoza antes de llegar a la competencia interna que tuvo como protagonista a Omar De Marchi.

“Todo a su debido tiempo. En 2019 se dio ese mismo proceso, nada más que fue mucho más corto. También se testearon un montón de candidatos y terminó en una PASO de Cambia Mendoza con Omar De Marchi”, rememoró.

Ulpiano Suárez-Alfredo Cornejo El intendente Ulpiano Suárez y el gobernador Alfredo Cornejo, en la última actividad oficial que compartieron. Prensa Capital

Sin nombres definidos y con foco en la gestión

Por último, insistió en que actualmente no percibe un clima electoral en la provincia y aseguró que la prioridad de su administración sigue siendo la gestión.

“La intuición que tienen todos los ministros, subsecretarios, directores y todo el gabinete es que nos concentremos en los temas de gestión”, indicó.

Además, evitó pronunciarse sobre nombres específicos y señaló que cualquier definición sobre la continuidad del proyecto político se discutirá más adelante.

“Si alguno de la gente que está en los ministerios o un intendente tiene muy clara la continuidad de este programa, lo veremos mucho después”, concluyó.

Tadeo García Zalazar - Alfredo Cornejo El gobernador, Alfredo Cornejo junto al ministro de Eduación, Cultura e Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

Las declaraciones de Cornejo se producen en un contexto en el que distintas encuestas comenzaron a medir escenarios para 2027.

Un reciente relevamiento de Reale Dalla Torre mostró que el oficialismo provincial mantiene el liderazgo en intención de voto y optó por evaluar a un eventual “candidato del equipo de Cornejo” sin identificar nombres propios, mientras dirigentes como García Zalazar, Mema y Suarez comienzan a posicionarse dentro de la discusión sucesoria.