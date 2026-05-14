La UCR suma otro nombre para el 2027: Natalio Mema confirmó que va por la sucesión de Alfredo Cornejo

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó este miércoles que buscará competir por la Gobernación de Mendoza en 2027 y se convirtió así en uno de los dirigentes de Cambia Mendoza que comienzan a posicionarse para suceder a Alfredo Cornejo .

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Tal como había anticipado el diario Los Andes hace dos semanas en su sección “ Política en Off ”, el funcionario terminó de blanquear sus aspiraciones políticas y se sumó a la carrera interna del oficialismo provincial.

La confirmación llegó durante una entrevista en el programa Séptimo Día, donde Mema aseguró que se siente preparado para asumir el desafío de gobernar Mendoza, aunque aclaró que considera que “ no es el momento de hablar de candidaturas ”.

“No creo que sea el momento de hablar de candidaturas, pero sin dudas que me siento preparado para ser candidato a gobernador ”, expresó.

El ministro evitó referirse a una eventual competencia interna dentro de Cambia Mendoza , aunque destacó como un dato positivo que existan distintos dirigentes con aspiraciones de competir en el oficialismo.

“No estoy pensando en eso y no me he planteado esa posibilidad”, respondió al ser consultado sobre una eventual PASO. En ese sentido, sostuvo que la aparición de varias figuras dentro del espacio demuestra que el frente oficialista logró generar nuevos dirigentes y dejar de depender exclusivamente del liderazgo de Alfredo Cornejo.

“Que haya tantas alternativas es un buen dato”, afirmó Mema, quien remarcó que el radicalismo provincial viene atravesando un proceso de renovación generacional dentro de sus equipos de gestión.

Con esta definición, el funcionario se suma a otros nombres que ya aparecen dentro del oficialismo como posibles candidatos para 2027, entre ellos el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Además, persisten las especulaciones sobre una eventual candidatura del diputado nacional Luis Petri, actualmente alineado con La Libertad Avanza.

El recambio generacional de Cambia Mendoza

Durante la entrevista, Mema reivindicó el armado político y de gestión de Cambia Mendoza y aseguró que el “refresh” del espacio ya comenzó a darse dentro del propio gobierno provincial.

“El mensaje que dio el gobernador Cornejo en su vuelta fue: ‘Este es mi equipo’, y eso nos dio a muchas personas de mi generación máxima responsabilidad dentro del gobierno”, señaló.

En esa línea, consideró que el desafío hacia adelante pasa por sostener lo realizado durante los últimos años, pero también por avanzar en nuevas etapas de gestión. “No nos podemos quedar anclados en lo que hemos hecho”, indicó.

Mema también vinculó el escenario político con la situación económica que atraviesa Mendoza y sostuvo que uno de los principales desafíos de la próxima etapa será mantener el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia sin dejar de acompañar a los sectores productivos.

“Hablando de futuro, tenemos que cuidar lo que venimos haciendo. Fue muy difícil ordenar el Estado”, afirmó.

Además, explicó que el Gobierno provincial trabaja junto al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Producción y distintas cámaras empresarias en alternativas de financiamiento para actividades productivas mendocinas.

Natalio Mema-Alfredo Cornejo-transporte Alfredo Cornejo, Natalio Mema, el senador Martín Kerchner y el empresario del transporte Sergio Pensalfine.

La apuesta a futuro

Según detalló, el objetivo es analizar herramientas que permitan acceder a líneas internacionales con mejores tasas y plazos, aprovechando la mejora en el perfil financiero y fiscal de Mendoza.

“Ordenar la provincia nos trajo beneficios. El desafío ahora es proyectar esos beneficios hacia el sector productivo”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el ministro habló sobre su recorrido dentro de la administración provincial y aseguró que la experiencia acumulada en distintas áreas del Ejecutivo es parte de lo que le permite sentirse preparado para gobernar.

“He pasado por Hacienda, Energía, Economía e Infraestructura. Me encanta estudiar los temas y me gustan los desafíos”, sostuvo.

También destacó que su entorno familiar, vinculado a la actividad comercial y productiva, le permite tener “una visión más integral” sobre la realidad económica y social de Mendoza.

“Los años más importantes de mi vida se los he dedicado a esta actividad”, concluyó.