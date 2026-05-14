Adorni y Caputo aterrizan hoy en Mendoza para inaugurar El Quemado, primer proyecto del RIGI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , llegará este jueves a Mendoza y será el centro de las miradas durante la inauguración del parque solar El Quemado , primer proyecto anunciado bajo el esquema del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

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Desde el mediodía, el funcionario planea así reactivar su agenda en las provincias a pesar de los cuestionamientos por su patrimonio, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Estará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

El proyecto de la división YPF Luz, ubicado en Las Heras y con una inversión cercana a los 210 millones de dólares, se convertirá en el primer emprendimiento finalizado dentro del esquema del RIGI, caballito de batalla de Javier Milei en cuanto a la economía. Además, una vez inaugurado, será el parque solar más grande del país. Contará con una capacidad instalada total de 305 MW y tendrá más de 500 mil paneles solares bifaciales distribuidos sobre unas 600 hectáreas.

Además de los funcionarios de Casa Rosada estarán presentes en El Quemado el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente lasherino Francisco Lo Presti. También se espera la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado. El que no va a participar es el diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.

Durante la Sitevinitech, el mandatario provincial dijo que "es una gran celebración para la energía de Mendoza" y agregó que Caputo "está muy interesado en venir y probablemente con otro anuncio también en materia de RIGI". Anoche, Cornejo estuvo en Rosario en "La noche de los intendentes", evento que en 2027 se hará en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2054864476789207099?s=48&partner=&hide_thread=false En una nueva edición de La Noche de los Intendentes que se llevó a cabo anoche en Rosario, anuncié que el próximo encuentro se realizará en Mendoza. Es un honor poder recibirlos con una provincia ordenada, con rumbo y preparada para fortalecer un trabajo federal que la Argentina… pic.twitter.com/oFq58Min6n — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 14, 2026

Lo Presti, sin embargo, expresó su incomodidad por la presencia de Adorni. "Desvía la atención, debería presentar su renuncia indeclinable", manifestó el jefe comunal del radicalismo en Aconcagua Radio.

Días antes, la vicegobernadora Hebe Casado también había sido crítica con la situación del exvocero presidencial. De hecho, hasta le pidió dar un paso al costado: "Yo creo que hay que dar certezas a la ciudadanía, pero también a aquellos que quieren invertir en Argentina. Y creo que todas estas cosas, que son más bien políticas, hacen ruido a lo económico".

La participación de Adorni en un acto vinculado a YPF no resulta novedosa, ya que ocupa el cargo de Director Titular Clase A de la compañía, aunque sin percibir un sueldo. En abril, además, había participado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de una visita a la base operativa de la petrolera en Neuquén.

La visita de Adorni y Caputo a Mendoza se dará además en medio del anuncio del Gobierno nacional para avanzar hacia una ampliación del esquema de incentivos a las inversiones, conocido informalmente como “súper RIGI”.

La iniciativa apunta a profundizar los beneficios para sectores estratégicos y acelerar el ingreso de grandes capitales vinculados a energía, minería, infraestructura y exportaciones.