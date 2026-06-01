Manuel Adorni le puso fecha a la presentación de su declaración jurada y busca cerrar la polémica

Manuel Adorni comenzó la cuenta regresiva para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción , un paso esperado en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. En el Gobierno aseguran que la documentación estará lista antes del 15 de junio .

Sin embargo, aún no estableció el día en el que lo hará. Mientras avanza con esa tarea junto a su contador, el jefe de Gabinete ya proyecta su segundo informe de gestión ante el Congreso .

Según trascendió, la exposición está prevista para agosto en el Senado, luego de su presentación realizada en la Cámara de Diputados , donde denunció que el kirchnerismo, junto a empresarios “prebendarios” y sectores de los medios de comunicación, impulsaron una “operación golpista” .

Tras el anticipo del presidente Javier Milei, luego de que la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich presionara al ministro coordinador para que aclarara su situación, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que ningún actor externo obligará a Adorni a adelantar sus planes .

La postergación en las fechas coincide con el inicio del Mundial 2026, programado para el 11 del mes, evento que entusiasma al oficialismo con un cambio de agenda . En Casa Rosada aspiran a que la interna y la situación judicial del funcionario puedan correrse de escena por primera vez en casi tres meses.

Mientras trabaja con su contador en la tarea, el ex vocero, ratificado en su nuevo cargo por los hermanos Milei, empieza a pensar en su nuevo informe de gestión, el segundo de ellos, que estudia brindar durante el mes de agosto en la Cámara de Senadores.

El primero de ellos fue particular: no solo dio asistencia el propio Presidente, sino que la invitación se extendió a la plana completa del Gabinete que debió seguir el detalle de gestión y la respuesta a las preguntas del bloque opositor.

Con bastante tiempo aún, los equipos de la Jefatura de Gabinete comenzaron a activar los primeros pasos para la tarea que deberán hacer frente al igual que hicieron a finales de abril en Diputados.