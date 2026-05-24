Los marcianos y el boletín oficial

El primer mandatario tiene todo el derecho del mundo a pensar que existe una divergencia grande entre el Boletín Oficial y los medios masivos, pero esas son las reglas del juego. Si un líder se queja de esto, todo el tiempo le costará interpretar bien la realidad.

Henry Kissinger le criticaba a Bill Clinton cuando era presidente, sobre todo en la guerra de los Balcanes, que el demócrata era un dirigente formado en la era de la televisión y que, por lo tanto, tomaba decisiones de política exterior influenciado por las imágenes. El ex secretario de estado concluía que así perdía el foco estratégico de las cuestiones. Si lo viese al Milei de hoy sumergido en X, diría algo semejante. El primer mandatario tiene todo el derecho del mundo a pensar que existe una divergencia grande entre el Boletín Oficial y los medios masivos, pero esas son las reglas del juego: existen medios de todo tipo y color, que pueden influir más o menos sobre la opinión pública, pero es lo que hay. Si un líder se queja de esto, todo el tiempo le costará interpretar que la realidad final es una conjunción complicada de los factores mencionados.

Todos los líderes sienten en algún momento que la percepción es injusta con ciertos datos objetivos. Por ejemplo, esta semana fue pletórica de buenas noticias económicas: sigue la acelerada acumulación de reservas (ya compró el 90 % del piso de 10.000 millones que se propuso para el año), se detectó una recuperación económica fuerte en marzo según el EMAE del INDEC, creció el índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella luego de 3 meses de caída, hay excelentes números en el comercio exterior y anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos. Pero claro, esas no fueron todas las novedades de los últimos 7 días: el consumo masivo -los supermercados- siguen en retroceso y continúa hacia arriba la morosidad en los créditos.

Por otro lado, el gobierno sigue anotándose éxitos en el parlamento. Esta semana fueron 3 en Diputados, signo de que el sistema de alianzas con los dialoguistas por ahora resiste, pese a los sufrimientos de los gobernadores. Con todo este cúmulo de datos alentadores económicos y políticos, ¿por qué persiste la disonancia entre percepción y realidad? Sobre esto hay, por lo menos, dos respuestas: 1) la realidad es heterogénea -como lo reconocen los propios funcionarios como Bausili- y 2) la batalla por la percepción no se gana citando estadísticas, como nos apuntó el gran George Lakoff hace 22 años. Para decirlo en términos maradonianos, percepción mata estadísticas (o relato mata dato, lamento decirlo).

En estos días muchos se preguntan cuándo podrá el presidente frenar la puja interna entre Karina y el joven maravilla. Mi respuesta arriesgada: nunca. ¿Cómo?!!! Recuerden que este es un liderazgo distinto, que llegó de forma distinta. Ya sabemos que él nunca quiso perder tiempo en hablar de política. Si el número 1 no hace política, entonces delega en la número 2. Pero la señorita Milei es juez y parte: encabeza uno de los bandos en disputa y al mismo tiempo es la que baja el martillo al final del día. Por lo tanto, a diferencia de cualquier otro presidente originariamente político que administraba astutamente las pujas entre sus tribus para enriquecer su poder, éste ha resignado la tarea.

¿Pero entonces? Siempre hay que fijarse en la matriz de los liderazgos. La misma tiene ventajas y desventajas, fortalezas que a veces sirven y otras son contraproducentes. Pues en situación de crisis -caída sustantiva del apoyo en la sociedad post elección de octubre- este sistema decisorio está jugando en contra. ¿No lo podrá cambiar? Difícil. Por un lado, es muy raro que alguien cambie la fórmula que le queda cómoda y que le ha dado resultados. Por el otro, a medida que pasa el tiempo, cualquier gobierno entra en una inercia cada vez más acentuada. Este mandato está a punto de cumplir 30 meses. Al final del Mundial y las vacaciones de invierno ya habrá recorrido dos tercios del tiempo asignado por la constitución. Nada es imposible, pero es menos probable.