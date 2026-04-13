Llevamos un mes del “deslomegate” y las cosas no mejoran: las complicaciones de Adorni son cada vez mayores, los datos económicos de la calle confirman que la cosa está dura y el gobierno sigue sin poder controlar la agenda. Hace 3 semanas, como comentamos en esta columna, el presidente empezó a usar algunas tácticas comunicacionales para amortiguar la temporada de dolores de cabeza. En Córdoba reconoció que la inflación era todavía alta, pero que era mucho menor que cuando él llegó al poder.

Esta semana que concluye volvió a hacer un ejercicio de reconocimiento de que la situación en el primer trimestre del año había sido dura, que no toda la población se está recuperando a la misma velocidad y, además de ser optimista y volver a echarle la culpa al kirchnerismo, pidió tener “paciencia” (como siempre pedía el protagonista de un viejo sketch televisivo, “con la santa paciencia”, decía). El Javo dijo además que no reconocer que hay ciudadanos que la están pasando mal, “sería deshonesto intelectualmente”. Llamativo para un mandatario que tiene arranques de furia casi cotidianos, últimamente contra la prensa (pero si mandan las redes y no los medios tradicionales, ¿por qué calentarse con los periodistas?). Lo cierto es que Javier Gerardo va tomando nota de que hay algo que en la calle no está funcionando bien (“yo no prometo el paraíso”), y que la vara de exigencia hoy -a 28 meses de gobierno- no es la misma que antes de octubre. Se está produciendo una paradoja: quizá en el mejor momento legislativo de este período presidencial donde gana todas las votaciones, la opinión pública es cuando menos le sonríe.

El mal humor social, sumado a perspectivas de la microeconomía que no son sonrientes y una sociedad que sigue sin sacar los dólares del colchón -como lo proyectamos a fines de enero en la columna “Que la inocencia te valga”, están obligando a la administración libertaria a ser más concesiva. Además de la autorización de hacer adelantos de coparticipación a las provincias y la vuelta de los vilipendiados ATN para los gobernadores -11 los recibieron en estos días- el gasto en marzo subió levemente en términos reales. Los jefes territoriales están ahorcados, y los municipios ni hablar. Están viviendo el ajuste permanente que les impide satisfacer demandas básicas y se empiezan a multiplicar los conflictos sociales: cuando no son las empresas de colectivos, son los prestatarios del PAMI, y así sucesivamente.

El oficialismo reconoce que no es bueno defendiéndose y que, por lo tanto, hay que volver a la estrategia del ataque permanente para saturar a la opinión pública, y que la oposición -confundida- pierda la brújula. Es viejo como el mundo, producir indignación sistemáticamente, de modo que ya no se discuta sobre lo importante. Claro, como todo remedio, en el prospecto hay contraindicaciones. Por ejemplo, “evítese usarse cuando la mayoría social lo está mirando con malos ojos por diversas razones, sobre todo cuando se siente afectada negativamente por el tema de mayor interés. Ingerir el remedio en altas dosis producirá reacciones alérgicas que empeorarán el cuadro original”. Vale decir que la denuncia sobre la campaña rusa anti Milei no tuvo mucho efecto.

Cuando se suman los conflictos y no aparecen salidas políticas a la vista, en el tablero de control se suman las alarmas y se multiplican los cortocircuitos. Esto hace que el gobierno de turno se irrite más, se encapsule y cobren auge las internas. Como resultado de lo cual la tropa se desanima, pierde confianza en sí misma y se queda sin voluntad de defender lo que sea. Por ejemplo, en la última sesión de Diputados, Karina no llevó a su jefe de gabinete y la principal bancada opositora se divirtió un rato cantándole “dónde está, Adorni dónde está…”.