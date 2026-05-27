Macri en Mendoza propuso fortalecer los cambios de Milei

La semana pasada en Mendoza Mauricio Macri, bajo el eslogan “el próximo paso”, dejó una idea muy fuerte, los cambios profundos necesitan estructura para poder durar . Macri reconoce algo que gran parte del electorado ya expresó en las urnas: Javier Milei logró acelerar transformaciones que durante años parecían imposibles, llegó con una propuesta disruptiva y obtuvo respaldo precisamente por eso.

"Es una joya": el elogio de Mauricio Macri a Esteban Allasino en su visita a Mendoza

Mauricio Macri dio el "Próximo Paso" en Mendoza con críticas implícitas al gobierno de Milei: qué dijo

Pero acelerar no alcanza, los cambios económicos, culturales e institucionales necesitan convertirse en reglas que perduren en los tiempos. Necesitan estructura para no depender únicamente del impulso inicial o del liderazgo de un presidente. En ese sentido, el planteo de Macri sugiere una crucial pregunta: ¿cómo hacemos para que Argentina no vuelva atrás en 2027?

Macri no se moviliza para competir con Milei, sino con la intención de fortalecer el espacio reformista y robustecer la oferta del espacio centro liberal conservador. Claramente su idea es recuperar al PRO, no como una fuerza opositora al cambio, sino como una herramienta para darle volumen, experiencia de gestión y continuidad.

El expresidente dejó otras señales interesantes, el reconocimiento público al intendente de Luján, Esteban Allasino, a quien calificó como una “joya”, no pasó desapercibido. Aunque el escenario más lógico para el lujanino, sea una reelección municipal, el gesto deja entrever que los modelos modernos que aplica en su gestión, empiezan a ser observados como experiencias con potencial provincial.

También resultó relevante la reunión de Macri con el gobernador Alfredo Cornejo. En política, los encuentros nunca son inocentes. La posibilidad de volver a coordinar sectores que alguna vez confluyeron en Cambiemos, aparece como una hipótesis razonable, aunque probablemente bajo una condición central, que cualquier construcción futura complemente y no contradiga el rumbo que hoy conduce Milei.

No soy afiliado al PRO ni escribo desde una lógica partidaria, simplemente considero que Macri fue un presidente que merecía una oportunidad de continuidad y que hoy está realizando una tarea valiosa, fortalecer institucionalmente un proceso de transformación que muchos argentinos apoyamos.

Macri ha dicho que no piensa ser candidato. Pero la política tiene una dinámica propia. Si el oficialismo llegara debilitado a 2027, su experiencia y trayectoria podrían volver a colocarlo como una alternativa.

La visita dejó una idea muy clara, para que no vuelva el populismo, hay que estructurar el edificio del cambio con ingeniería, para que sea indestructible.

* El autor es ingeniero.